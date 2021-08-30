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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لمزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء.. توصيات فنية يجب مراعاتها فى سبتمبر

الأعلاف الخضراء
الأعلاف الخضراء

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها، خلال شهر سبتمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:
محاصيل العلف الصيفية:
• أخذ آخر حشة في محاصيل العلف الصيفية.
• حصاد المساحات المخصصة لإنتاج البذرة في كل محاصيل العلف الصيفية.
• تجفيف محاصيل العلف الصيفية إستعداد للدراس وغربلة المحاصيل الختلفة من محاصيل العلف.


البرسيم المسقاوي:
• تجهيز الأرض من حرث وتزحيف وإضافة 150-200كجم سوبر فوسفات أثناء تجهيز الأرض، 50-75كجم سلفات بوتاسيوم أثناء تجهيز الأرض.
• يتم تقسيم الأرض إلي أحواض وتكون جاهزة للزراعة.
• يتم معاملة البذرة بالعقدين قبل الزراعة مباشرة.
• تبدأ زراعة البرسيم في العشرة أيام الأخيرة من سبتمبر.


البرسيم الحجازي:
• إعداد الأرض للزراعة.
• تسميد البرسيم الحجازي كالآتي:
- إضافة 30-40م3 سماد بلدي وتوزيعها جيداً قبل إجراء عملية الحرث.
- إضافة سوبر فوسفات 200-300كجم سوبر فوسفات.50-100كجم لفدان.
- إضافة سلفات النشادر 100كجم للفدان.
- إضافة سلفات ماغنسيوم 25كجم للفدان.
- إضافة كبرتيت زراعي 50كجم للفدان.
كل الأسمدة السابقة يتم تجهيزها وحرثها في التربة مع السيلاج البلدي.
• أنسب ميعاد لزراعة البرسيم الحجازي من متصف سبتمبر حتي آخر أكتوبر.
• معاملة البذرة بالعقدين بمعدت 2كيس /فدان.
• تتم الزراعة بمعدل 25كجم في الراضي الرملية ، 20كجم في الأرض التي تمت زراعتها قبل ذلك.
• تتم الزراعة بالسطارة أو البدار.
• يتم الري بعد الزراعة مباشرة ويحتاج الفدان يومياً إلي 25م3 من الماء وتزداد في الصيف إلي 30-40م3 يومياً حسب درجات الحرارة.

التوصيات الفنية البرسيم درجات الحرارة الإرشاد الزراعى درجات الحرارة قطاع الارشاد الزراعي معهد بحوث المحاصيل الحقلية

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