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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة|اتحاد جدة يطلب طارق حامد.. ريال مدريد ينسحب من صفقة مبابي

طارق حامد
طارق حامد

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإفريقية والعالمية.

بوساطة من حجازى.. اتحاد جدة يطلب التعاقد مع طارق حامد مقابل 50 مليون جنيه | خاص

تقدم نادي اتحاد جدة السعودي، بعرض رسمي لضم طارق حامد من نادي الزمالك.

 

ريال مدريد ينسحب من المفاوضات مع باريس سان جيرمان لضم مبابي

انسحب نادي ريال مدريد الإسباني من المفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد مع لاعبه كيليان مبابي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

المتحدة تحصل على حقوق مباريات المنتخب المصرى على فضائية أون تايم سبورتس

أعلنت المتحدة للخدمات الاعلامية عن اتفاقها مع الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم 2022 داخل و خارج مصر أمام انجولا و الجابون و ليبيا بالاضافة الى مباراتي الدور المقبل الحاسمتين في التأهل إلى المونديال، والبداية ستكون هذا الأربعاء أمام منتخب أنجولا فى ستاد الدفاع الجوى بالقاهرة.

 

تنازل عن 300 ألف يورو للزمالك..حميد أحداد يوقع لـ الرجاء المغربي

وقع  المغربي حميد أحداد مهاجم فريق الزمالك على عقود انتقال لنادي الرجاء المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

راحة لـ فرق الدوري الممتاز حتى 21 سبتمبر

أعلن  الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد راحة لكل أندية الدوري الممتاز حتى يوم 21 سبتمبر المقبل.

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