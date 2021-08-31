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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

يجب ألا تتجاهل .. 5 علامات على الجلد تشير لأمراض القلب

علامات أمراض القلب
علامات أمراض القلب

 تعتبر أمراض القلب مشكلة صحية كبيرة في المملكة المتحدة، يمكن أن يساعد اكتشاف الأعراض مبكرًا والحصول على العلاج في إدارة أعراض أمراض القلب وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو غيرها من المضاعفات الخطيرة.

هل تعلم أن بشرتك يمكن أن تعطيك أدلة حول صحة قلبك؟ هذه هي التغييرات الخمسة الدقيقة التي تطرأ على بشرتك والتي يجب ألا تتجاهلها أبدًا. 

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1. إنتفاخ في قدميك وأسفل رجليك

يمكن أن يكون التورم في قدميك وكاحليك وأسفل ساقيك علامة على أن قلبك لا يعمل كما ينبغي.

أحد أعراض أمراض القلب هو تراكم السوائل في الساقين ، مما يسبب تورمًا مرئيًا.

إذا لاحظت تورم قدميك وساقيك السفلية ، ولا يوجد سبب واضح مثل إصابة تلك المنطقة ، فيجب عليك فحصها من قبل الطبيب.

2. بقع زرقاء أو أرجوانية على جلدك

عندما يكون لديك بقع زرقاء أو أرجوانية على جلدك ، يمكن أن تكون علامة على انسداد في أحد الأوعية الدموية.

يعاني بعض الأشخاص من تحول أطرافهم إلى اللون الأزرق عندما يكونون باردين للغاية ، ولكن إذا حدث ذلك لك وأنت في درجة حرارة طبيعية ، فقد يكون ذلك علامة على أن دمك لا يحصل على كمية كافية من الأكسجين.

إذا حصلت على البقع على أصابع قدميك ، فهذا يسمى متلازمة إصبع القدم الأزرق وإذا تركت دون علاج فقد تتسبب في موت الجلد والأنسجة في المنطقة المصابة.

3.نمط يشبه الشبكة باللون الأزرق أو الأرجواني

هذا النمط الشبيه بالشبكة يجعل بشرتك تبدو مرقطة ومتغيرة اللون. مرة أخرى ، قد يعاني بعض الأشخاص من هذا عندما يكونون باردين حقًا ، ويمكن أن يكون أيضًا أحد الآثار الجانبية لتناول بعض الأدوية.

ومع ذلك ، فإن ظهور نمط شبيه بالشبكة باللون الأزرق أو الأرجواني يظهر بدون سبب واضح يمكن أن يكون أحد أعراض أمراض القلب. المصطلح التقني هو "متلازمة الانصمام الكوليسترول".

يعد النمط الموجود على جلدك علامة على انسداد الشرايين الصغيرة ، مما قد يؤدي إلى تلف الأنسجة والأعضاء.

4.زوائد شمعية صفراء

قد تظهر زيادات شمعية صفراء أو برتقالية على جلدك إذا كان لديك مستويات غير صحية من الكوليسترول. عادة ما تكون هذه الكتل غير مؤلمة ، لكن هذا لا يعني أنها غير ضارة.

تميل إلى النمو في زوايا عينيك أو مؤخرة ساقيك أو في خطوط راحة يدك.

راجع طبيبك على الفور إذا قمت بتطوير هذه النموات. سيحتاجون إلى إجراء بعض الاختبارات للتحقق من نسبة الكوليسترول في الدم.

يجب أن يؤدي التحكم في نسبة الكوليسترول لديك إلى انحسار النمو ، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك ، فيمكن لطبيب الأمراض الجلدية مساعدتك.

5 - نتوءات شمعية

يمكن أن يكون الظهور المفاجئ لمجموعة من النتوءات الشمعية على جلدك ، والتي تشبه إلى حد ما الطفح الجلدي ، علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول أو مرض السكري.

تتكون هذه النتوءات في الواقع من الكوليسترول الناجم عن مستوى مرتفع مثير للقلق من نوع من الكوليسترول يعرف باسم الدهون الثلاثية في الدم.

يعرضك ارتفاع الكوليسترول لخطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة ، لذلك يجب أن ترى هذه الأمراض على الفور.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .

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