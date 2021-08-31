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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع نظيره الأرمني تنفيذ اتفاق قره باغ

لافروف
لافروف

يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء نظيره الأرمني أرارات ميرزويان لبحث تسوية النزاع في منطقة قره باغ.


وأشار مصدر في الخارجية الروسية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية إلى أن :"أحد المواضيع الأساسية للقاء سيكون بحث مجمل القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاقات زعماء أذربيجان وأرمينيا وروسيا للـ9 من نوفمبر 2020 و11 يناير 2021".


وأضاف أنه "سيجري بحث القضايا الإنسانية في قره باغ والمناطق المتاخمة، والوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان وعملية فك الحصار الاقتصادي وعودة النقل في جنوب القوقاز".

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وأشار المصدر إلى أن مباحثات لافروف مع ميرزويان تمثل "إمكانية جيدة لمناقشة الخطوات التالية لإعادة إعمار المنطقة بعد العمليات القتالية والحفاظ على السلام الذي تم إحلاله بفضل جهود الوساطة الكبيرة من قبل موسكو".


ومن المتوقع أن يناقش الوزيران أيضا تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وأرمينيا، بما في ذلك القضايا السياسية والتعاون بين البلدين في إطار المنظمات الدولية والإقليمية، والقضايا الإنسانية والعلاقات التجارية والاقتصادية، إلى جانب التعاون في محاربة فيروس كورونا.


يشار إلى أن هذه هي أول زيارة خارجية لأرارات ميرزويان منذ توليه منصب وزير الخارجية الأرمني في 19 أغسطس الجاري.

روسيا وزير الخارجية الروسي اذربيجان أرمينيا سيرجي لافروف

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