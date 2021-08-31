كم هائل من الشائعات .. السوشيال ميديا تنهش حياة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

بين الشائعات والمرض، هذه حياة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، في الفترة الأخيرة، فمنذ زواجهما تعرض أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز لكم هائل من الشائعات، والذي زاد الأمر سوءًا تعرضت "ياسمين" لحالة صحية سيئة جعلت منها وزوجها مادة خصبة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي والشائعات.

عالم شائعات شائعات

تلاحق الشائعات الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي منذ زواجهما متدخلين في أدق تفاصيل حياتهم كلآتي:

شائعة حملها

عقب زواج الفنانة ياسمين عبد العزيز من الفنان أحمد العوضي، وفي أعقاب تصوير مسلسلهما "اللي ملوش كبير" تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ ياسمين تُظهر انتفاخ في بطنها، مروجين بها شائعة حملها، الذي اتضح فيما بعد أن الصورة تم تعديلها بالفوتوشوب.

أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

شائعة دخولها في غيبوبة

استكمالا لرحلة الشائعات التي تتعرض لها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، فهناك شائعة جديدة كانت تقول أنها تعرضت لغيبوبة بعد خطأ طبي حدث لها أثناء إجراء عملية جراحية، لكن صدى البلد كشف أن حالتها الصحية تحسنت وبدأت في الاستقرار تدريجيًا بعد أن شهد تدهورًا، حيث لم تدخل في غيبوبة وأنها كانت تعاني من مضاعفات إثر العملية.

شائعة الطلاق

في الساعات القليلة الماضية انتشرت شائعة تؤكد أنفصال احمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز، الأمر الذي واجهه العوضي بسخرية، نافيًا أياه جملة وتفصيلاً، كاشفًا عن أنه استكمل أوراق سفرة وتوجه إلى مدينة جينيف بسويسرا من أجل اللحاق بزوجته.

رحلة المرض والعلاج

تعرضت الفنانة ياسمين عبدالعزيز في الفترة الماضية، لـ أزمة صحية أدت لدخولها الرعاية المركزة، ما أصابت زوجها "العوضي" بحالة شديدة من الحزن والضعف عبر عنها خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلاً " يمكن ببان قدامكم دايما قوي .. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان علي وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا ... أنا ضعيف جدا من غيرك إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة ... أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه ... بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه".

وبعد أيام خرجت ياسمين من العناية المركزة، وتحسنتن حالتها الصحية، وكشف آنذاك زوجها عن الأمر قائلاً:" الحمد لله یاسمین خرجت من الرعاية المركزة لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين خوفًا عليها حيث إن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة حتي استقرار الحالة".

السفر لـ سويسرا

وكانت حالة الفنانة تستعدى الذهاب إلى سويسرا لإستكمال رحلة العلاج من تداعيات العلية الجراحية التي أجرتها يوليو الماضي، فغادرت مطار القاهرة الدولي، متوجهة بطائرة إسعاف إلى جينيف، لم يتمكن احمد العوضي من السفر معها لعدم جاهزية أوراق سفره.

وبعد فترة قليلة تمكن "العوضي" من استكمال أوراق سفره واللحاق بزوجته ليكون رفيقًا لها في رحله علاجها مؤكدين أنها لن تعود غلى مصر إلا بعد التأكد من سلامتها.