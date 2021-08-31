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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تحصيل 1500 جنيه من طلاب المدارس الدولية لأداء امتحان المواد القومية بالثانوية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن يسدد طلاب الشهادات في المدارس الدولية الذين يؤدون امتحان المواد القومية بالثانوية العامة مبلغ 1500 جنيه نظير الخدمات ومستلزمات الامتحانات عن كل مادة لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أه هذه الرسوم تحصل من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي القادم  2021/2022 ، والتي تشمل الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على النحو التالي :

التعليم تعلن رسوم إعادة القيد لـ طلاب المدارس الثانوي بالعام الدراسي الجديد

تخفيض نسبة 50% من مصروفات المدارس لأبناء العاملين بالتربية والتعليم

  • من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي  : 305 جنيهات
  • من 5 ابتدائي حتى 3 اعدادي : 205 جنيه
  • اولى ثانوي عام : 520 جنيه
  • من 2 ثانوي حتى 3 ثانوي : 505 جنيهات
  • الصف الاول بالتعليم الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته : 220 جنيه
  • باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته : 205 جنيهات

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تخفيض نسبة 50% من مصروفات العام الدراسى المقبل، لأبناء العاملين بالتربية والتعليم سواء فى الخدمة أو على المعاش بمختلف مراحل التعليم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الفئات الطلابية المعفاة من مصروفات المدارس في العام الدراسى المقبل 2021 / 2022 .

الفئات المعفاة من مصروفات المدارس 

وتقرر رسميا أن يعفى من المصروفات كل من : 

المفئات المعفاة من مصروفات المدارس للعام الدراسي 2021 / 2022 
  • أبناء شهداء ثورة 25 يناير
  • أبناء الأسر المستفيدة من معاش التضامن الاجتماعي والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها
  • كما يعفى من مصروفات المدارس الطلاب يتامى الأب
  • أبناء المرأة المعيلة  مهجورة العائل والمطلقة
  • أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة
  • أبناء  المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين وبدون دخل ثابت وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي
  • وأبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك
  • وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمرو ومدارس شمال سيناء
  • طلاب مدارس التربية الخاصة  ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة
المدارس الدولية طلاب الشهادات الدولية امتحان المواد القومية وزارة التربية والتعليم التحصيل الالكتروني المدارس الحكومية

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