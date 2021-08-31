تحصيل 1500 جنيه من طلاب المدارس الدولية لأداء امتحان المواد القومية بالثانوية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن يسدد طلاب الشهادات في المدارس الدولية الذين يؤدون امتحان المواد القومية بالثانوية العامة مبلغ 1500 جنيه نظير الخدمات ومستلزمات الامتحانات عن كل مادة لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أه هذه الرسوم تحصل من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي القادم 2021/2022 ، والتي تشمل الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على النحو التالي :

من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي : 305 جنيهات

من 5 ابتدائي حتى 3 اعدادي : 205 جنيه

اولى ثانوي عام : 520 جنيه

من 2 ثانوي حتى 3 ثانوي : 505 جنيهات

الصف الاول بالتعليم الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته : 220 جنيه

باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته : 205 جنيهات

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تخفيض نسبة 50% من مصروفات العام الدراسى المقبل، لأبناء العاملين بالتربية والتعليم سواء فى الخدمة أو على المعاش بمختلف مراحل التعليم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الفئات الطلابية المعفاة من مصروفات المدارس في العام الدراسى المقبل 2021 / 2022 .

الفئات المعفاة من مصروفات المدارس

وتقرر رسميا أن يعفى من المصروفات كل من :

المفئات المعفاة من مصروفات المدارس للعام الدراسي 2021 / 2022