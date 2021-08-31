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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان : مشروعات منظومة التأمين الصحى الشامل بـ 11.7مليار جنيه

جانب من ندوات التوعية
جانب من ندوات التوعية بمنظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية أن تتواكب الجهود المبذولة حالياً لتوعية وتثقيف المواطنين بآليات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل مع ما يجرى على أرض الواقع من تنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد 11 مستشفى و112 وحدة صحية ومركز طب أسرة بتكلفة إجمالية تصل لحوالى 11.7 مليار جنيه .

وفى نفس السياق قامت مديرية الصحة بأسوان بتنظيم مؤتمر تعريفى موسع بمدينة السباعية بإدفو للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل وآليات تطبيقها بالمحافظة ، وذلك بحضور الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة ، والدكتور محمد شعبان المنسق العام لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان ، وبمشاركة عدد كبير من ممثلى الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى ، فضلاً عن لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية .

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وقد شملت فعاليات المؤتمر شرح مفصل عن أهداف منظومة التأمين الصحى الجديدة وطريقة التسجيل فيها ، بجانب توضيح دورها فى تحسين وتطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بأقل تكلفة وبأعلى جودة ممكنة ، بالإضافة إلى بيان حجم أعمال التطوير الجارية بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية داخل المنظومة الجديدة ، وقد أختتمت الفعاليات بالرد على كافة الأسئلة والإستفسارات المطروحة بشأن منظومة التأمين الصحى الشامل وآليات تطبيقها بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن زيادة حجم الإستثمارات المالية للقروض الممنوحة للشباب بمبادرة " مشروعك " إلى 100 % للعام الحالي 2021 بواقع 103.8 مليون جنيه لمدة 6 أشهر فقط مقارنة بالعام الماضى 2020 والتي وصلت إلى 100 مليون جنيه لمدة 12 شهر ، وأيضاً بزيادة بنسبة 200 % عن عام 2019 والتي وصلت إلى 55.8 مليون جنيه على مدار العام بالكامل حيث يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة المكثفة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الأسوانى.

جاء ذلك أثناء عرض المهندسة أمانى بدر مدير مشروعك بالمحافظة تقريراً مفصلاً عن مشروعات المبادرة علي محافظ أسوان الذى أشار إلى أن حجم المشروعات للعام الحالي 2021 وصل في الفترة من يناير وحتى يونيو إلى 359 مشروع متنوع ساهم في توفير 1077 فرصة عمل .

وأكد المحافظ على أن ثمار مبادرة مشروعك الرائدة تجسد معانى وقيم الإرادة والكفاح والعمل لأبناء أسوان ليكونوا نماذج مشرفة نفتخر بها جميعاً حيث نجحت المبادرة منذ إنطلاقها في إبريل 2015 وحتى يونيو 2021 في تمويل 5250 مشروع بإستثمارات وصلت إلى 794.5 مليون جنيه مولت مما ساهم في توفير أكثر من 21 ألف فرصة عمل للشباب .

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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