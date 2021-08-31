محافظ قنا يكرم فتاة كفيفة حفظت القرآن الكريم كاملا



كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، ابنة مدينة قفط فاطمة وهبي شوقي من ذوي الهمم ومتحدي الإعاقة ، لحصولها علي المركز الأول في مسابقة حفظة القرآن الكريم كاملا.

جاء ذلك بحضور حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمود القباني، المدير التنفيذي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة قفط .





وهنأ محافظ قنا ، ابنة مدينة قفط وأسرتها وقام بمنحها شهادة تقدير ومكافأة مالية ، وأوصاها بضرورة مواصلة مسيرة الكفاح لتحقيق كافة أحلامها ، مؤكداً أنه لا يمكن لأى إعاقة أن تكون حائل بينها وبين تحقيق أهدافها.

و أشار محافظ قنا ، إلي أن فهم معاني القرآن الكريم فهماً صحيحاً هو السياج المانع من التطرف، لأن القرآن الكريم لا يقتصر حفظه داخل العقول فقط ولكن لابد أن ينعكس علي أخلاق المسلم وسلوكه.

و وجه محافظ قنا ، المسئولين عن المنظومة التعليمية بالمحافظة على غرس قيم الفكر المعتدل بين أبنائنا الطلبة وتربية النشء على التعاليم السماوية الصحيحة التي تدعو للتسامح لإعداد جيل من الشباب قادر على النهوض بوطنه.



وأضاف محافظ قنا ، بأن القرآن الكريم منهج حياة ، و أن الإسلام دين رحمة و أمان و وفاء، يدعو إلى إعلاء قيمة الإنسان ، لافتاً إلي أن هناك العديد من الأحاديث النبوية التي تبيّن عظمة ومكانة القران الكريم ودوره في تهذيب السلوك الإنساني والإرتقاء به ، فالنبي صلى الله عليه و سلم كان خلقه القرآن، مبينًا أن حفظ القرآن يوسع المدارك العلمية والفكرية والذهنية لحفظته ، و يعد سببًا من أسباب التفوق الدراسي.

تكريم كفيفة من حفظة القرآن الكريم

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