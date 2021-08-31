مؤلفة فيلم حريم كريم.. تعيين زينب عزيز رئيسا لـ المركز القومي للسينما

أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم قرارآ بتولي السيناريست "زينب عزيز" رئاسة المركز القومي للسينما.

يذكر أن زينب عزيز من أبناء المركز القومى للسينما و هي كاتبة مصرية، درست بكلية الآداب ثم التحتقت بعدها بمعهد النقد الفني من أجل العمل في مجال الصحافة، لكنها عدلت عن رأيها والتحقت بقسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما، وتحول أول سيناريو لها إلى فيلم للمخرج محمد خان بعنوان (يوم حار جدًا) في عام 1995، ثم ابتعدت لسنوات عن العمل السينمائي وعادت مرة أخرى لتتعاون مع المخرج علي إدريس من خلال فيلم (حريم كريم) في عام 2005، واستمرت في الكتابة للسينما، من أفلامها: (كلام في الحب، ألوان السما السبعة، عصابة الدكتور عمر، يوم ما اتقابلنا).

تفاصيل وثائقي جنوب السودان

تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بدأ المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية في تصوير فيلم وثائقي عن جنوب السودان.

يأتي ذلك على هامش أول أسبوع ثقافي مصري في جنوب السودان، في إطار المهرجان الأول للثقافة والسلام والمقرر إقامته في خلال الفترة من ٣ إلى ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ .

وجاء ذلك في إطار دعم وزارة الثقافة المصرية للعلاقات الثقافية الخارجية و توثيق الفعاليات السينمائية سواء المقامة بمصر أو خارجها.

وسوف يتكون فريق عمل المركز القومي للسينما من محمد شوقي رئيسا للبعثة، ورامي رجب وكيلا للبعثة ، ومارمينا إبراهيم مدير التصوير ، واسكندر عزيز فني تصوير، وعلاء أبو المكارم فني إضاءة ، والمونتير إسلام أحمد علي وزياد عزت مهندس صوت.

ومن المقرر أن هتكون هناك متابعة يومية من وزيرة الثقافة ورئيس المركز القومي للسينما لفريق العمل للخروج بعمل فني و ثقافي محترف.