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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات..أفريقي يترك النحل على جسده 30 عامًا.. وعرض أزياء مخصص للموتى

نشرة أخبار المنوعات
نشرة أخبار المنوعات

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام الكثريين حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.  

في ذكري وفاتها.. 4 قواسم مشتركة بين الأميرة ديانا وميجان ماركل

على الرغم من أن الأميرة ديانا وميجان ماركل ترعرعتا في نشأة مختلفة، إلا أنهما متشابهتان جدًا في عدة أمور من كيفية تعاملهما مع  الضغط المتزايد حولهن خاصة أنه منذ أن بدأت ميجان ماركل والأمير هاري علاقتهما الرومانسية أدرك المتفرجون بعض أوجه التشابه المذهلة بين زوجته وأمه الراحلة.

لن تصدق.. أفريقي يترك النحل على جسده لمدة 30 عامًا بدون أذى


صدم شاب أفريقي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور له وهو يتجول مع خلية نحل على جسده دون أي خوف منه أو رهبة. 

توابيت الرعب.. شاهد.. عرض أزياء مخصص للموتى في أوكرانيا

شهدت مدينة دنيبرو الأوكرانية عرض أزياء غريب من نوعه  حيث تم عرض حسناوات داخل التوابيت بألبسة متنوعة مخصصة للموتى.

رائدة فضاء تستقبل هدايا عيد ميلادها في سفينة.. ما القصة؟


استقبلت رائدة وكالة ناسا، ميجان ماكارثر، أروع المفآجات في عيد ميلادها الـ 50 على متن سفينة إمداد تحمل شحنة من الهدايا العديدة.

خيال مرعب.. بلجيكي يتحول لنجم إنستجرام بسبب صورة لابنته.. شاهد

حققت مجموعة من صور التقطها أب لابنته الصغيرة انتشارًا هائلًا على موقع تبادل الصور «إنستجرام» حيث قفز عدد متابعيه من 1000 شخص إلى 120 ألف متابع في غضون 4 أشهر فقط.

مساحته 12 فداناً.. زوجان بريطانيان يجددان قصراً تاريخيًا بمفردهما |صور
رغم  أن كلا منهما لا علاقة له بالهندسة والمعمار نجح زوجان بريطانيان في تجديد قصر فرنسي فخم بمفردهما وتوثيق جهودهما في فيلم تلفزيوني.

نشرة المنوعات.. بسبب الزواج من ابن عمها.. مقتل حسناء لبنان.. أحرقت نفسها أمام المحكمة.. ومجاعة بسبب تغير المناخ

نشرة المنوعات.. 8 نجوم حصلوا على الدكتوراه الفخرية.. نفوق جماعي في ظروف غامضة ..طفلة تتحول لعارضة أزياء عالمية

ذكرى رحيل الأمير ديانا تربية النحل عرض أزياء للموتي زوجان بريطانيان رائدة الفضاء

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