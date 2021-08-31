رائدة فضاء تستقبل هدايا عيد ميلادها في سفينة.. ما القصة؟

استقبلت رائدة وكالة ناسا، ميجان ماكارثر، أروع المفآجات في عيد ميلادها الـ 50 على متن سفينة إمداد تحمل شحنة من الهدايا العديدة.

ووصلت أحدث شحنات شركة «سبيس إكس»، أمس الاثنين، إلى محطة الفضاء الدولية بعد رحلة استغرقت يوماً.

وقالت المشرفة على عملية الالتحام الآلي رائدة وكالة ناسا، ميجان ماكارثر، إثر وصول الكبسولة: «لم يرسل لي أحد من قبل سفينة فضاء محملة بالهدايا في عيد ميلادي».

هدايا رائدة الفضاء

وحملت الكبسولة التي أطلقت، أول أمس الأحد، من مركز كينيدي الفضائي التابع لوكالة ناسا، ليموناً وطماطم كرزية وأفوكادو ومثلجات لماكارثر وزملائها الستة في الطاقم، بالإضافة إلى عدة أطنان من الأدوات البحثية ومعدات أخرى.

وصلت الشحنة قبيل أيام قليلة من أول ثلاث مهام سير في الفضاء.

رائدة وكالة ناسا، ميجان ماكارثر

ماسك يرسل نملا وأفوكادو



قرر إيلون ماس مالك شركة الفضاء سبيس إكس SpaceX أن يجعل من الفضاء نسخة أخرى من كوكب الارض بكل تفاصيلها، فقد أرسل مجموعة غريبة من المأكولات والمشروبات وكذلك الحشرات، وغيرها من الاحتياجات.

وبعث رجل الأعمال إيلون ماسك، أمس الأحد، حمولة غريبة إلى النجوم، حيث تم إطلاق شحنة من النمل والأفوكادو وذراع آلية بحجم الإنسان باتجاه محطة الفضاء الدولية، بحسب ما نشرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.



ومن المتوقع أن تصل شحنة الإمدادات والمواد التجريبية إلى محطة الفضاء الدولية في وقت ما صباح الاثنين، وسيكون ذلك الإطلاق هو الثالث والعشرون لوكالة الفضاء الخاصة لوكالة ناسا منذ عام 2011.

ووستتضمن الحمولة عينات من الخرسانة والخلايا الشمسية وعناصر أخرى سيتم اختبارها لمعرفة كيف تصمد في المدار.

أرسل علماء من جامعة ويسكونسن ماديسون بذور نباتية ، وأرسلت مستعمرة من النمل إلى المحطة الفضائية للبحث وهناك شحنة من الأرتيميا الحية في طريقها إلى محطة الفضاء الدولية كجزء من تجربة علمية تجريها فتيات الكشافة الأمريكية.