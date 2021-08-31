توافد أعضاء "طالبان" إلى قبر مؤسس الحركة.. صور

أظهرت صور توافد أعداد كبيرة من أعضاء حركة طالبان إلى قبر مؤسس الحركة الملا عمر، من أجل الصلاة هناك قبل تشكيل الحكومة الأفغانية الجديدة.

وجاء في الصور المنتشرة طوابير من السيارات تحمل أعضاء الحركة بالقرب من قبر الملا عمر، وذلك لزيارته قبل إعلان الحكومة الأفغانية.

فيما طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حركة طالبان الوفاء بالتزاماتها واحترام الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني.

وحسب قناة "العربية"، دعت الخارجية الأمريكية، طالبان إلى الامتناع عن تنفيذ أعمال انتقامية، فضلا عن الالتزام بتعهداتها بمكافحة الإرهاب.

فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه تم نقل أكثر من 123 ألف شخص بسلام من أفغانستان، بينهم حوالي 6 آلاف مواطن أمريكي، في مهمة عسكرية ودبلوماسية وإنسانية هائلة، وواحدة من أصعب المهام في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف: "سنواصل جهودنا الحثيثة لمساعدة الأمريكيين والأجانب والأفغان على مغادرة أفغانستان إذا أرادوا ذلك"، معربًا عن استمرار بلاده في الالتزام تجاههم وتجاه جميع الأمريكيين في أفغانستان وفي كل مكان في العالم".

وكان جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، قال اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستواصل تقديم المساعدة الإنسانية مباشرة للشعب الأفغاني من خلال المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية وليس من خلال حركة طالبان وحكومتها.

ووفقا لقناة "روسيا اليوم"، أشار سوليفان إلى أن أي مساعدة تقدم لأفغانستان من خلال حركة طالبان بشكل مباشر ستعتمد على سلوكها وتصرفاتها وبمتابعة التزاماتهم ومنها تأمين ممر آمن للأمريكيين والحلفاء الأفغان”.