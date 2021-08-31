دعوة عاجلة من حركة طالبان إلى دول العالم

وجهت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، دعوة إلى الدول الأجنبية لاستئناف عمل سفاراتها في العاصمة الأفغانية كابول، بعدما أغلقت أغلب البعثات الدولية أبوابها.

وقال المسؤول في الحركة شهاب الدين ديلاوار وفق ما نقلته "فرانس برس": "نرحب بقرار عدد من الدول الإبقاء على بعثاتهم في كابول، وندعو من غادروا لاستئناف عمل سفاراتهم، فلا يوجد تهديد للدبلوماسيين".

فيما نظمت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، جنازات بالتوابيت للقوات الأمريكية وقوات الناتو، وخرج الآلاف في شوارع أفغانستان للاحتفال بنهاية 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.

وظهرت في مدينة خوست، توابيت مغطاة بأعلام الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والناتو، وفي قندهار، خرجت حشود تحتفل باكتمال الانسحاب الأمريكي، وذلك بعد ساعات من خروج آخر جندي أمريكي من أفغانستان.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، شهدت العاصمة كابول مظاهر احتفالية، حيث أطلقت أعيرة نارية في الهواء بعد لحظات من مغادرة آخر طائرة أمريكية.

أعلنت الولايات المتحدة أن الجيش الأمريكي استكمل انسحاب قواته من أفغانستان بمغادرة آخر جندي أمريكي، وذلك بعد نحو 20 عاما من الانخراط في الصراع بهذا البلد.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكينزي إن السفير الأمريكي غادر كابول على متن آخر رحلة من أفغانستان، وذلك قبل المهلة المحددة لمغادرة القوات الأجنبية أراضي أفغانستان بحلول اليوم 31 أغسطس.