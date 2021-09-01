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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسجد السيدة مريم العذراء بمدينة المنيا مثال حي للعلاقة الطيبة بين المسلمين والمسيحيين|شاهد

مسجد السيدة مريم
مسجد السيدة مريم العذراء بمدينة المنيا

قدّم صدى البلد بثاً مباشراً لمسجد  «السيدة مريم العذراء» المسجد الوحيد الذي يسمى بهذا الاسم على مستوى محافظة المنيا ويقع بمنطقة أبو فليو شرق النيل ويطل على الطريق المؤدي إلى مدينة المنيا الجديدة والذي شيد بمبادرة من المهندس وجدي النجدي أحد أبناء مدينة المنيا.

 

فللسيدة مريم العذراء مكانة خاصة ومتفردة فى الدين الإسلامي وكذلك الدين المسيحى، فهي كما قال عنها القرآن الكريم في سورة آل عمران على لسان الملائكة: "يا مريم إن الله اصطفاكِ وطهرك، واصطفاكِ على نساء العالمين"، وهي المرأة الوحيدة التى يوجد باسمها سورة في القرآن الكريم وشعب المنيا بكافة مسلميه ومسيحيه يكن محبة  كبيرة وعظيمه للعذراء مريم.

 

فمسجد السيدة مريم العذراء يعد تحفة معمارية وفنية رائعه بمنطقة شرق ضفاف النيل بابو فيليو بمدينة المنيا ومقام على مساحة 800 متر مربع وتصل تكلفتة الإنشائية 15 مليون جنيه، ويضم المسجد مستشفى خيري لخدمة المواطنين ومدرسه لتحفيظ القرآن الكريم.

 

ويتكون المسجد من 3 طوابق وبه 3 قباب ومئذنة شاهقة الارتفاع كما يضم ساحة صلاة كبيرة وداراً لتحفيظ القرآن الكريم وبه عدد كبير من النجف.

 

أهالى مدينة المنيا يؤكدون أن المسجد مثال حي وشاهد علي العلاقة الطيبة التي تجمع بين المسلمين والأقباط وعلى مشاعر الود والاحترام المتبادل بين الجانبين وتأكيد للوحدة الوطنية بين أبناء المحافظة خاصة أن اطلاق اسم " السيدة مريم العذراء" يطلق على الكنائس فقط  وتُعتبر هذه هى المرة الأولى التى يطلق فيها اسم السيدة مريم العذراء على مسجد بالمحافظة.

 

وأوضحوا أن مكانة السيدة العذراء مريم فى الإسلام، عظيمة، وهي تُعتبر من الأسماء المقدسة، التى ذكرت فى القرآن الكريم، والسُنة المُشرَّفة.

 

فالحديث الشريف أشاد بكمالها، والقرآن الكريم ذكر بالتفصيل قصتها، من قبل ولادتها وحتى ولدت سيدنا عيسى عليه السلام، وتحدث عن كرامتها وقربها إلى الله وعفتها وبتوليتها.

 

وأضافوا أن القرآن الكريم أشار بوضوح إلى أن الله سبحانه وتعالى اصطفاها من بين نساء العالمين وطهرها لتحمل فى بطنها كلمته، وهو سيدنا عيسى عليه السلام، دون أن يمسسها بشر.

 

ويكفي أن السيدة العذراء مريم، هي المرأة الوحيدة التى توجد سورة باسمها فى القرآن الكريم، وتم ذكرها 24 مرة، والمسلمون جميعا يعترفون بقُدسيتها، ويظهر هذا جليًا في تسمية مٌجمعات إسلامية ضخمة تحتوي مساجد ومدارس لتحفيظ القرآن الكريم ومستشفيات على اسم السيدة مريم  العذراء.

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