حياة كريمة تدخل قرى ونجوع أسوان.. والأهالي يشكرون الرئيس السيسي

جهود متواصلة ومكثفة تبذلها الأجهزة المعنية بأسوان لسرعة إنجاز الأعمال الجارية بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ".

" صدى البلد " يستعرض ردود أفعال عدد من مواطني أسوان حول المبادرة الرئاسية حيث أكد مصطفى محمد من أهالي قرية الرمادي بإدفو بأن مبادرة الرئيس السيسي هي مبادرة إنسانية ووطنية بكل المقاييس لإهتمامها بتوفير حياة كريمة للمواطنين داخل القري، وهذا لم يحدث من قبل أن يتم الإهتمام بالبسطاء ومحدودي الدخل، ولهذا نرسل لرئيس الجمهورية قائد سفينة التنمية والبناء كل تحية وشكر وتقدير على رعايته الكبيرة لنا بالقري.

وأتفق معه رجب أحمد الذي أكد علي أن الإهتمام بالأسر الأكثر إحتياجاً داخل قري ونجوع وتوابع من خلال رفع كفاءة البنية الأساسية لمختلف المرافق العامة، وتحويلها لمنظومة من الخدمات المتكاملة الأركان بالجودة الكبيرة بما سيساهم بكل تأكيد في توفير خدمات نموذجية بإذن الله، فشكرا للرئيس السيسي ولكل العاملين بالمشروعات الخدمية المختلفة التي تأتي ضمن حياة كريمة في قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية والبريدية وغيرها الكثير لتتحول قرى بأكملها لحياة جديدة وبيئة نظيفة وجميلة تجعلنا نفتخر أمام العالم بها.

فيما أوضح المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة بأسوان بأن هناك جولات وزيارات ميدانية متواصلة ومستمرة للمسئولين لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات والعمل علي زيادة وتيرة العمل بها.

وأشار بأن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان كلف كافة الجهات بسرعة تسليم الأراضى المخصصة لمشروعات حياة كريمة بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة سواء أراضى أملاك الدولة أو شراء أراضى أملاك المواطنين بسعر السوق حيث تم علي سبيل المثال إزالة 350 متر من التراكمات وتمهيد الموقع المخصص لإنشاء محطة صرف صحى بقرية العوضلاب بشمال مدينة إدفو .

فيما أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلي أنه جارى العمل في تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف بقرى إدفو كمرحلة أولى والتي تأتى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " للتطوير الشامل للريف المصري .. حياة كريمة " حيث وصلت نسبة التنفيذ في معظم الأعمال الجارية لنحو 50% ، ويأتي ذلك إستمراراً للجهود التنفيذية المبذولة للتفاعل مع المطالب والمشاكل الجماهيرية وتلبيتها بالشكل المطلوب .

ولفت محافظ أسوان إلى أن ذلك المشروع سيساهم فى القضاء على العديد من المشكلات المتراكمة التى كان يعانى منها الأهالى منذ سنوات ومن أبرزها مشكلة المياه الجوفية بالنقادية بقرية الرمادى بحرى والناتجة عن إرتفاع منسوب المياه فى الترعة عن منسوب بعض البيوت والمنازل بالقرية .

ومن جانبه أكد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان فهناك جولات ميدانية متواصلة لكافة أعمال التطوير الجارية بمختلف القرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة وذلك لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ فيها أولاً بأول ، موضحاً بأنه تم طرح أعمال تبطين وتأهيل ترعة الرمادى وسيتم البدء فى تنفيذها طبقاً لمواعيد محددة من أجل الإنتهاء منها بالشكل المطلوب وفى أقرب وقت ممكن .