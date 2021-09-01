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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعيش آخر أيامها.. نجل نجيب سرور يناشد الدولة بعودة والدته إلى مصر

نجيب سرور وعائلته
نجيب سرور وعائلته

ناشد فريد نجيب سرور، نجل الكاتب المصري الراحل، نجيب سرور، السلطات المصرية؛ لاستقبال والدته المسنة والتي تبلغ من العمر 90 عاما.

 

ونشر فريد نجيب سرور، على  صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بياناً، تحت عنوان "رحمة مصر" وجاء مضمونه "أن والدته الروسية، ألكسندرا كورساكوفا، أرملة وشريكة مشوار حياة ونضال الكاتب المصري الراحل، تعيش الآن في مدينة غوا الساحلية في الهند؛ بعد وفاة نجلها الأكبر شهدي نجيب سرور هناك، وتعاني منذ 7 سنوات من أمراض الشيخوخة والخرف والزهايمر وضعف البصر، كما فقدت قدرتها على السير بسبب الوهن في ساقيها والآلام في الركبة والمفاصل، إلى جانب عدد من الأمراض المزمنة الأخرى. ويعتزم فريد نقل والدته إلى مصر بناء على رغبتها.

 

وشرح نجل الكاتب المصري الكبير أن والدته تعيش آخر أيامها، وتأمل في أن يتم دفنها إلى جانب زوجها في مدافن العائلة في قرية إخطاب بمحافظة الدقهلية المصرية.

 

وناشد فريد نجيب سرور كلاً من رئيس الوزراء ووزيرة الثقافة ووزيرة الصحة وجميع الأهل والأصدقاء والمعارف في مصر والعالم دعمه في تنفيذ رغبة والدته الأخيرة واستقبالها في مطار القاهرة حيث ستصل إلى العاصمة المصرية قادمة من دبي يوم 9 سبتمبر المقبل. 

 

طالب بإرسال سيارة إسعاف ونقل والدته إلى مستشفى جيد لتقضي أيامها الأخيرة.

 

من هو نجيب سرور؟

ولد نجيب سرور في 1 يونيو عام 1932 ، وتوفى في  24 أكتوبرعام  1978، و هو كاتب وشاعر ومخرج وممثل مسرحي مصري من مواليد قرية إخطاب، محافظة الدقهلية، له الكثير من الأعمال المسرحية التي برز فيها كمؤلف وممثل ومخرج، لفت الأنظار إليه كعبقرية نادرة، سافر لدراسة الإخراج المسرحي في الاتحاد السوفيتي عام 1958، في إطار بعثة حكومية.

 

من أهم أعماله مسرحيات: "ياسين وبهية" 1965، "يا بهية خبّريني" 1967، "ألو يا مصر" 1968، "ميرامار" 1968 (دراما نثرية مقتبسة عن رواية نجيب محفوظ بنفس الاسم)، "الحكم قبل المداولة" 1969، "منين أجيب ناس" 1974 وغيرها.

 

كذلك قرض نجيب سرور الشعر، وله دواوين "التراجيديا الإنسانية"، "لزوم ما يلزم"، "الوطن والمنفى".

 

كما صدرت له "بروتوكولات حكماء ريش" و"رباعيات نجيب سرور" عام 1978، وكان قد كتبها ما بين عامي 1974-1975.

 

كذلك له الكثير من المقالات النقدية مثل: "تحت عباءة أبي العلاء"، "هكذا قال جحا"، "حوار في المسرح"، "هموم في الأدب والفن".

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4763746990302660&id=100000022171892

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