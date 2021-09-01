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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من قطر على محاولة استهداف مطار أبها السعودي

قطر تدين محاولة الحوثيين
قطر تدين محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها الدولي

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولتي استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.

 

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن هذا الاستهداف للمنشآت المدنية والمرافق الحيوية السعودية عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.

 

وجدد البيان التأكيد على موقف  قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية، متمنية للمصابين الشفاء العاجل، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

 

ونشر كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مقطع فيديو، يوثق عملية استهداف وتدمير منصة إطلاق للطائرات المسيرة في صنعاء، التي استخدمت في العمليتين العدائيتين باستهداف مطار أبها الدولي يوم الثلاثاء.

الولايات المتحدة: هجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي يطيل الصراع ويفاقم الأزمة

لحظة تدمير منصة إطلاق الطائرات المسيرة التي استهدفت مطار أبها.. فيديو

وأعلن التحالف بقيادة السعودية، استهداف منصة الإطلاق في صنعاء، خلال التجهيز لعملية عدائية بطائرة مسيرة مفخخة، مشيرا إلى أن عملية تدمير منصة إطلاق المسيرات في صنعاء شملت القضاء على العناصر المسؤولين.

إدانة عربية لاستهداف مطار أبها

من جانبها، أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد بيان صادر عن الخارجية الإماراتية، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

فيما قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان ن مصر حكومة وشعبا تجدد التأكيد على موقفها الثابت من مساندة المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة استمرار هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المناطق المدنية في جنوب البلاد.

كما أكد البيان دعم مصر لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها في مواجهة هذه الهجمات الآثمة التي تُمثل انتهاكا لقواعد لقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الطيران المدني والملاحة الجوية والاستقرار بالمنطقة.

واعترضت الدفاعات السعودية طائرة مسيرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي، حسبما أعلن التحالف.

وأشار التحالف العربي في اليمن إلى وجود 8 إصابات وفقاً للمعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على مطار أبها وتناثر الشظايا.

وقال التحالف إن المعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على المطار تشير لتضرر طائرة مدنية من طراز (320)، وتهشم زجاج بعض الواجهات، وكذلك تضرر بعض معدات المساندة الأرضية بساحة المطار.

وأضاف التحالف بقيادة السعودية أن "الاعتداء الثاني على مطار أبها الدولي من قبل الحوثي خلال 24 ساعة، يمثل جريمة حرب".

مطار أبها قطر السعودية الحوثيين التحالف اليمن

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لحظة تدمير منصة إطلاق الطائرات المسيرة التي استهدفت مطار أبها.. فيديو

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