لحظة تدمير منصة إطلاق الطائرات المسيرة التي استهدفت مطار أبها.. فيديو

نشر التحالف العربي لدعم الشرعة في اليمن، مقطع فيديو، يوثق عملية استهداف وتدمير منصة إطلاق للطائرات المسيرة في صنعاء، التي استخدمت في العمليتين العدائيتين باستهداف مطار أبها الدولي يوم الثلاثاء.

وأعلن التحالف بقيادة السعودية، استهداف منصة الإطلاق في صنعاء، خلال التجهيز لعملية عدائية بطائرة مسيرة مفخخة، مشيرا إلى أن عملية تدمير منصة إطلاق المسيرات في صنعاء شملت القضاء على العناصر المسؤولين.

تحالف دعم الشرعية في #اليمن ينشر لقطات فيديو توثق عملية استهداف وتدمير منصة إطلاق للطائرات المسيّرة في صنعاء استخدمت في العمليتين العدائيتين باستهداف مطار #أبها الدولي.#واس_عام pic.twitter.com/SHGVpZlcsK — واس العام (@SPAregions) August 31, 2021

وفي وقت سابق، اعترضت الدفاعات السعودية طائرة مسيرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي.

وأشار التحالف العربي في اليمن إلى وجود 8 إصابات وفقاً للمعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على مطار أبها وتناثر الشظايا.

وقال التحالف إن المعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على المطار تشير لتضرر طائرة مدنية من طراز (320)، وتهشم زجاج بعض الواجهات، وكذلك تضرر بعض معدات المساندة الأرضية بساحة المطار.

وأضاف التحالف بقيادة السعودية أن "الاعتداء الثاني على مطار أبها الدولي من قبل الحوثي خلال 24 ساعة، يمثل جريمة حرب".

من جهته، أدان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، محاولة مليشيا الحوثي استهداف مطار أبها الدولي، والذي تسبب في إصابة مدنيين وتضرر طائرة.

وقال بلينكن، إن السعودية تعرضت لأكثر من 240 هجوما من الحوثيين منذ بداية العام، مشيرًا إلى أن هذه الانتهاكات تعرض المدنيين في السعودية، وأكثر من 70 ألف أمريكي بالمملكة للخطر.

وأوضح الوزير الأمريكي أن الحوثيين صعدوا أيضا من هجماتهم في اليمن وخصوصا في مدينة مأرب، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.