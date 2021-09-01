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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة: هجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي يطيل الصراع ويفاقم الأزمة

أنتوني بلينكن وزير
أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

أدانت الولايات المتحدة، بشدة، هجوم الحوثيين الذي استهدف مطارا في مدينة أبها، بالمملكة العربية السعودية؛ مما أدى لإصابة 8 مدنيين، وإلحاق أضرار بطائرة تجارية.
 

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن- في بيان صدر عن الوزارة- إنه منذ بداية العام، تعرضت السعودية لأكثر من 240 هجوما من جانب الحوثيين، بما عرض الشعب السعودي للخطر إلى جانب أكثر من 70 ألف مواطن أمريكي يقيمون في السعودية.


وأضاف أن الحوثيين كثفوا - كذلك - هجماتهم داخل اليمن في الأسابيع الأخيرة وخصوصا هجومهم على مأرب.


وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن هجمات الحوثيين، تطيل أمد الصراع، وتتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، ومعاناة الشعب اليمني، كما تهدد جهود السلام في تلك الدولة.


ونوه بأن بلاده تدعو الحوثيين مجددا للالتزام بوقف إطلاق النار، والدخول في مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.

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