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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صندوق تطوير العشوائيات يكشف مستجدات مشروع القاهرة التاريخية

المهندس خالد صديق
المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات

قال المهندس خالد صديق  ، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه تم بدء العمل بمشروع القاهرة التاريخية وتم الاعتناء بكافة التفاصيل من الخبراء الآثريين وطرق تدشين البنايات بالتزامن مع الاحتفاظ بنسيج الشكل العمرانى الآثرى القديم.  

وأضاف " صديق " ،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه تم عمل لقاءات مع أصحاب الحرف التراثية بالقاهرة التاريخية لبيان رغبتهم سواء بالتعويض المادى أو تعويضهم بمحال تجارية فى مناطق أخرى ووضع ذلك باستمارات قانونية .

وأشار إلى أن تطوير القاهرة التاريخية سيمشل تدشين مبانى تتوافق مع نسيج القاهرة التراثى ودهن الواجهات أيضا وإحداث طفرة عمارنية وآثرية .  

وقد ذكر  المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات فى تصريحات سابقة إن تجربة مصر في تطوير العشوائيات نموذج أمام الدول كلها ، لافتا إلى أن عزبة الهجانة كانت غير آمنة وكان يمر بها خط ضغط عالي لانها مدينة غير مخططة”.

وأوضح أن خطوط الضغط العالي تسبب أمراض سرطانية لذلك كان لابد من دفنه ضمن خطة تطوير المدينة.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إلى أنه لم يكن هناك وعي لدي المواطنين قبل أن يسكنوا بهذه المنطقة بمدي خطورة العشوائيات، لافتا إلي أن الدولة تكلفت مبالغ كثيرة لتحسين حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

 

تطوير العشوائيات عزبة الهجانة صندوق تطوير العشوائيات الضغط العالي خالد صديق

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