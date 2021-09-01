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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل عرضه في مهرجان زيورخ.. طرح تريلر فيلم  No Time to Die

أبطال فيلم No Time
أبطال فيلم No Time to Die

طرحت الشركة المنتجة لفيلم جيمس بوند المنتظر  No Time to Die الفيديو الدعائي الأول له قبل عرضه العالمي الأول في مهرجان زيورخ نهاية سبتمبر الجاري.

تفاصيل تريلر  No Time to Die 

استعرض تريلر فيلم No Time to Die مسيرة الممثل دانيال كريج منذ بداية مشاركته في سلسلة أفلام جيمس بوند، وحتى الصورة الأخيرة له التي يتطلع إليها الجميع منذ فترة طويلة. 

ظهر في الفيديو الدعائي لفيلم No Time to Die جميع أبطال جيمس بوند المفضلين من بينهم ليا سيدو وبن ويشاو ونعومي هاريس، والشرير الذي ينتظر محبو هوليوود مشاهدته وهو رامي مالك. 

يبدأ تريلر No Time to Die بلقطات من أفلام دانيال كريج السابقة حتى نصل إلى المرحلة الحالية التي يترك فيها العمل في المخابرات ويتمتع بحياة هادئة في جامايكا، لكن الأزمات تطارده ويستعين به صديق قديم في مهمة إنقاذ خطيرة. 

الفيلم من إخراج كاري جوجي فوكوناجا، ويشارك في بطولته آنا دي أرماس، ديفيد دينسيك، روري كينير، ومن المقرر طرحه في السينمات الأمريكية 8 أكتوبر المقبل.

اختير فيلم No Time to Die لعرضه لأول مرة في مهرجان زيورخ السينمائي الدولي، في نسخته الـ25 المقرر إقامتها في الفترة من 23 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل. 

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ أفلام جيمس بوند يشارك إحدى أعمالها في الاختيارات الرسمية لمهرجان سينمائي ، كما سينظم عرض خاص له يوم 28سبتمبر.

وعبر رئيس المهرجان عن سعادتهم في أخذ السبق وعرض إحدى أفلام سلسلة جيمس بوند وهو No Time to Die الذي يقوم ببطولته دانيال كريج للمرة الأخيرة في مشواره.

لم تنجح أي أفلام من سلسلة جيمس بوند في دخول القوائم الرسمية لأي مهرجان سينمائي من قبل بحسب موقع فاريتي، وساعد تأجيل عرض الفيلم في السينمات على تحقيق هذ الأمر.

سيقام عرض خاص  لفيلم No Time to Die في قاعة رويال الملكية بلندن، بحضور بطله دانيال كريج، وسيطرح في المملكة المتحدة رسميا يوم 30 سبتمبر.

كان منتجو فيلم No Time To Die  يخططون لعرضه في ستاد ويمبلي الشهير بلندن، التي أقيمت فيها العديد من الحفلات والأحداث الأسطورية في العالم على مدار السنوات الماضية،  وبميزانية حوالي 10 ملايين دولار مخصصة لهذا الحدث، لكن تداعيات جائحة كورونا حالت دون ذلك.

No Time To Die جيمس بوند دانيال كريج رامي مالك مهرجان زيورخ

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