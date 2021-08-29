عرض فيلم No Time to Die في مهرجان زيورخ السينمائي الدولي

اختير فيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die لعرضه لأول مرة في مهرجان زيورخ السينمائي الدولي، في نسخته الـ25 المقرر إقامتها في الفترة من 23 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ أفلام جيمس بوند يشارك إحدى أعمالها في الاختيارات الرسمية لمهرجان سينمائي ، كما سينظم عرض خاص له يوم 28سبتمبر.

وعبر رئيس المهرجان عن سعادتهم في أخذ السبق وعرض إحدى أفلام سلسلة جيمس بوند وهو No Time to Die الذي يقوم ببطولته دانيال كريج للمرة الأخيرة في مشواره.

لم تنجح أي أفلام من سلسلة جيمس بوند في دخول القوائم الرسمية لأي مهرجان سينمائي من قبل بحسب موقع فاريتي، وساعد تأجيل عرض الفيلم في السينمات على تحقيق هذ الأمر.

سيعرض فيلم No Time to Die في قاعة رويال الملكية بلندن، وسيطرح في المملكة المتحدة رسميا يوم 30 سبتمبر، كما سيطرح في أمريكا يوم 8 أكتوبر.

No Time to Die من إخراج كاري جوجي فوكوناجا، وهو بطولة دانيال كريج، رامي مالك، ليا سيدو، بن ويشاو، نعومي هاريس، جيفري رايت، رالف فاينز.

وقررت إدارة مهرجان زيورخ تكريم الممثلة الأمريكية شارون ستون والمخرج الإيطالي باولو سوريتنتينو ضمن فعاليات النسخة المرتقبة.