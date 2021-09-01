رسميا ..انطلاق منافسات بطولة العالم للدراجات بالقاهرة

تنطلق في الحادية عشر صباح اليوم منافسات بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار والتي تستضيفها مصر حتي يوم 5 سبتمبر الجاري بمضمار القاهرة الدولي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويشارك في البطولة 46 دولة.



وأعلن الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة المنظمة للبطولة - ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي - تفاصيل منافسات اليوم والتي تقام على فترتين ، حيث تبدأ الفترة الصباحية من 11 الى 2:30 ظهراً ، بينما تبدأ الفترة المسائية من 5 عصراً الى 9 مساءاً.



وأشار عزام إلى أن الفترة الصباحية لمنافسات اليوم ستشهد إقامة تصفيات سباقي المطاردة الفوقية للرجال والسيدات وتصفيات الاسكراتش 5 كم سيدات، بينما ستشهد منافسات الفترة المسائية تصفيات سباقي الاسبرنت لفرق السيدات والرجال ، وذلك قبل حفل الافتتاح الذي ينطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا.



وأضاف عزام أن المنافسات ستتواصل وتستكمل بعد حفل الافتتاح حيث يقام نهائي سباق الاسكراتش 7.5 كم سيدات ، يليه إقامة منافسات الدور الأول لسباقي الاسبرنت لفرق الرجال والسيدات ، ثم تسليم جوائز الفائزين في نهائي الاسكراتش 7.5 كم سيدات ، وبعده يقام الدور الأول لسباق المطاردة الفرقية للرجال ، ويختتم اليوم الأول بنهائي سباقي المطاردة الفرقية للسيدات والرجال وتسليم جوائز الفائزين بالسباقين .