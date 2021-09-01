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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم مطروح : 4 طلاب من الضبعة النووية ضمن أفضل 50 مصريا بمسابقة مايكروسوفت

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بمطروح تكرم المتميزين


اعلن عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اليوم الأربعاء أن طلاب تعليم مطروح حققوا خلال هذا الأسبوع مراكز متقدمة في العديد من المسابقات المركزية والدولية وذلك في إنجاز مشرف يضاف لسلسلة النجاحات البارزة والإنجازات التي يحققها طلاب تعليم مطروح في الأنشطة التربوية في المسابقات المركزية خلال هذا العام التي تقام بإشراف الوزارة .

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وأوضح وكيل الوزارة أن أربعة طلاب من مدرسة الضبعة النووية تم تصعيدهم ضمن أفضل خمسين طالبا علي مستوي الجمهورية في مسابقة مايكروسوفت العالمية بعد إجراء التصفية بين  4000 طالبا مصريا بالمسابقة الدولية تم تصفيتهم بعد الاختبار الالكتروني إلى خمسين طالبا والطلاب هم  أحمد حامد رمضان بالفرقة الخامسة ومحمد عماد عبد العظيم وحسين وليد حسين  وتم اختيارهم من خلال أعلي الدرجات والتي تم الحصول عليها في أسرع وقت لتبدأ المرحلة النهائية والتي يتم فيها استضافة الطلاب الفائزين في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر خلال الأسبوع الجاري. 
واضاف سلامة أن ريم مصطفي الأخصائية بمدرسة مطروح الرسمية لغات نالت المركز الثالث في مسابقة الرائد المثالي للمرحلة الإعدادية علي مستوي الجمهورية كذلك حصلت آثار محمد إبراهيم علي المركز الثامن جمهوريا في مسابقة الاخصائي الإجتماعي المثالي للمرحلة الثانوية .


واضاف مدير تعليم مطروح أن الطالبة يارا فوزي إبراهيم بنت مدرسة خديجة بنت خويلد  بنات بمدينة الحمام فازت بالمركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة الطفولة ( التعبير والتصميم الفني ) 


وتقدم وكيل الوزارة بالشكر والتقدير لإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام و منى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية و لطيفة طرمان موجه عام التربية الاجتماعية وموجهي وأخصائيي المادة عرفانا بالمساهمة المؤثرة في تحقيق تلك الإنجازات علي مستوي الجمهورية .


كذلك ثمن مدير المديرية مجهودات هدي إبراهيم مدير إدارة الرسميات و سحر عبد الموجود مدير مدرسة مطروح الرسمية لغات و سلوي سمير موجه عام التربية الفنية وموجهي المادة عرفانا بالجهد المتميز والعطاء الزاخر  .


وأهدي سلامة الإنجاز الجديد للواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديراً لدعمه المتواصل والمؤثر لتعليم مطروح مؤكداً أنه جاء تتويجًا لجهود فريق عمل متعاون ومجتهد متمنيًا مزيد من النجاح والتقدم لجميع أبناء مطروح المشاركين في مختلف الأنشطة والمسابقات.
 

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