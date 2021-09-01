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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

8 خدمات تموين إلكترونية احصل عليها وأنت في بيتك

بطاقات التموين
بطاقات التموين

قال عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إن وزارة التموين أتاحت من خلال الموقع الإلكتروني دعم مصر وبوابة مصر الرقمية خدمات التموين الإلكترونية منها 1- استخراج بطاقات تموين جديدة و2- بدل فاقد و3- بدل تالف و4-تغيير محافظة الصرف و5- إضافة أفراد الأسرة و6- استعادة الرقم السري.

وأضاف لـ "صدى البلد، أنه تمت إتاحة خدمات 7- الفصل الاجتماعي وهي استخراج بطاقة تموين مستقلة للشخص المتزوج والمقيد على بطاقة أسرته، حيث يحق له فصل نفسه من بطاقة أسرته، واستخراج بطاقة تموين، وكذلك إتاحة خدمة نقل البطاقة من محافظة لأخرى، بالإضافة إلى 8- إتاحة توصيل البطاقة التموينية الجديدة أو بدل التالف أو بدل الفاقد إلى المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب التموين للاستلامها.

وكشف مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، أن الوزارة تواصل استقبال تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر لأصحاب بطاقات الدعم المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز.

وأوضح مدكور أن الهدف من إجراء عملية تسجيل رقم الهاتف المحمول على موقع دعم مصر أنه خلال رقم محمول المستفيد من منظومة الدعم التموينية تستطيع الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات وإبلاغهم بأي شيء يفيدهم عن منظومة الدعم.

وحذر مستشار وزارة التموين لنظم المعلومات من محاولات إدخال اي بيانات خاطئة أو التلاعب في البيانات أثناء التعامل على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية حيث أنه قد يعرض البطاقة التنوينية إلى الإلغاء.
 

خدمات تموين مستشار وزير التموين وزارة التموين البطاقة التموينية الجديدة موقع دعم مصر منظومة الدعم التموينية

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