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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تزود الجزائر بثلاثة ملايين جرعة من لقاح سينوفاك

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت سفارة الصين بالجزائر عن تزويد الجزائر بأكثر من من3  ملايين و100 ألف جرعة من لقاح الشركة الصينية "سينوفاك".

وأكدت السفارة في تغريدة لها على تويتر أن الخطوة تندرج ضمن برنامج مساعدة الجزائر على مكافحة الجائحة كوفيد-19

وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالجزائر، قد أعلنت أمس عن تسجيل 506 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات196.080إصابة.

كما أحصت 29 حالة وفاة خلال نفس الفترة، ليصل إجمالي عدد ضحايا الجائحة الى 5.269 ضحية، منذ بدء انتشار الوباء في الجزائر شهر مارس 2020

وتماثل للشفاء 358 مريضا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين الى 133.395 متعاف، فيما لا يزال 35 مريضا متواجدا بالعناية المركزة.

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و توصي وزارة الصحة، المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

الجزائر سفارة الصين بالجزائر سينوفاك جائحة كوفيد-19 وزارة الصحة فيروس كورونا

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