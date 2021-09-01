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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمدي النقاز يغادر تونس قادما للقاهرة لحسم انضمامه للزمالك

النقاز
النقاز

غادر التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن فريق الترجي، بلاده قادما إلى القاهرة من أجل الاجتماع بإدارة الزمالك لحسم ملف انضمامه للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية.


واقترب الظهير الأيمن من الانتقال للفريق الأبيض بعد فسخ تعاقده مع الترجي، ومن المقرر أن يتنازل اللاعب عن القضية التي حصل على حكم فيها ضد الزمالك بأحقيته في الحصول على مليون و٢٠٠ ألف دولار على أن يقوم النادي بجدولة هذا المبلغ خلال مدة التعاقد مع اللاعب.


وكان  حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، كشف عن تلقي إدارة النادي موافقة من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على عودة التونسي حمدي النقاز لصفوف الفريق الموسم المقبل. 


ويتواجد في مركز الظهير الأيمن بالزمالك كل من التونسي حمزة المثلوثي وحازم إمام.

الزمالك نادي الزمالك باتريس كارتيرون حسين لبيب حمزة المثلوثى حمدي النقاز

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