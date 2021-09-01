حمدي النقاز يغادر تونس قادما للقاهرة لحسم انضمامه للزمالك

غادر التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن فريق الترجي، بلاده قادما إلى القاهرة من أجل الاجتماع بإدارة الزمالك لحسم ملف انضمامه للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية.
واقترب الظهير الأيمن من الانتقال للفريق الأبيض بعد فسخ تعاقده مع الترجي، ومن المقرر أن يتنازل اللاعب عن القضية التي حصل على حكم فيها ضد الزمالك بأحقيته في الحصول على مليون و٢٠٠ ألف دولار على أن يقوم النادي بجدولة هذا المبلغ خلال مدة التعاقد مع اللاعب.
وكان حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، كشف عن تلقي إدارة النادي موافقة من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على عودة التونسي حمدي النقاز لصفوف الفريق الموسم المقبل.
ويتواجد في مركز الظهير الأيمن بالزمالك كل من التونسي حمزة المثلوثي وحازم إمام.