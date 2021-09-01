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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أفغانستان.. جلسة برلمانية طارئة لمساءلة وزير الخارجية البريطاني

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني

خضع وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب، اليوم الأربعاء، لجلسة مساءلة برلمانية بشأن أفغانستان وتعامل الحكومة البريطانية مع الموقف الأفغاني.

 

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ووفقا لرويترز، قال راب خلال الجلسة، إن "تقرير المخابرات رجح عدم سقوط كابول هذا العام"، ودافع عن انسحاب بريطانيا من أفغانستان بعد أن سيطرة حركة طالبان على أفغانستان بسرعة كبيرة.

 

وأضاف: "التقييم الذي كنا نعمل على أساسه، هو أنه بعد انسحاب القوات في نهاية أغسطس، فسنشهد تدهورا كبيرا ولكن لم يكن من المرجح أن تسقط كابول هذا العام".

 

وقال: "هذا لا يعني أننا لم نضع خطة طوارئ أو البحث بمقترحات أخرى".

وأضاف: "للتوضيح فقط، هذا الأمر تمت مشاركته على نطاق واسع بين حلفاء الناتو".

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