سفير مصر في المنامة يسلم رسالة من رئيس مجلس الوزراء لولي عهد البحرين

التقى السفير ياسر شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، لتسليم سموه الرسالة الموجهة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المتضمنة الدعوة لزيارة مصر

ورحب رئيس مجلس الوزراء البحريني بالدعوة مؤكداً دور مصر المحوري في الوطن العربي وعلى المستويين الإقليمي والدولي، وعلى دعم سموه لمسار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وأكد السفير المصري لدى مملكة البحرين تميز العلاقات السياسية بين البلدين، متطلعاً أن تكون زيارة سمو ولي العهد بمثابة إطلاق لشراكة ممتدة لمواصلة تعزيز العمل الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.