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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فان خال يعلن تشكيل هولندا أمام النرويج في تصفيات المونديال

هولندا
هولندا

أعلن لويس فان خال، المدير الفني لمنتخب هولندا، التشكيل الأساسي لمواجهة النرويج، في الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

 

تشكيل هولندا

وجاء تشكيل هولندا كالآتي:

في حراسة المرمى: جوستين بيلو

خط الدفاع: يوريان تيمبر - دالي بليند - فيرجيل فان دايك - دي فري

خط الوسط: فرانكي دي يونج - جيني فينالدوم - كلاسين

خط الهجوم: ستيفن بيرجويس - جاكبو - ممفيس ديباي

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة في النرويج.

 

ويحتل المنتخب الهولندي المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد المنتخب النرويجي في المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

هولندا فان دايك كأس العالم مونديال النرويج ممفيس ديباى

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