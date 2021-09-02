تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢١.. ننشر قواعد التوزيع الجغرافى الواجب اتباعها في الرغبات

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، اليوم، عن وصول عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات حتى الآن، إلى 110 ألاف طالب وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وأكد السيد عطا، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم السبت الموافق 4/9/2021.

تنسيق المرحلة الثانية



معامل حاسب الى بالجامعات لمساعدة الطلاب بتنسيق المرحلة الثانية



من جانبه أوضح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق.

وشدد المتحدث الرسمى على أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، لأنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل وعلى الطلاب سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يغلق مساء السبت المقبل الموافق 4/9/2021، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.

ونوضح لطلاب الثانوية العامة بـ تنسيق المرحلة الثانية 2021 القواعد التى يجب اتباعها خلال تسجيل رغبات الكليات بموقع التنسيق الإلكتروني .

تنسيق المرحلة الثانية



قواعد تنسيق المرحلة الثانية 2021

يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموحة لشعبته أو بالجامعات.

يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

تنسيق المرحلة الثانية



قواعد التوزيع الجغرافى لتنسيق المرحلة الثانية



يتم توزيع الطلاب المتقدمين لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد على الكليات والمعاهد الجامعية على أساس ما يلى :

يتم تجميع الجامعات ( بالنسبة للإدارات التعليمية ) فى عدة مجموعات ويلزم ان يختار الطالب جميع الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة ( أ ) قبل البدء فى اختيار الكليات من هذا القطاع من المجموعة ( ب).

كما يلزم ان يختار كل الاختيارات الممكنة للكليات من القطاع من المجموعة ( ب) قبل بدء اى اختيار من القطاع من المجموعة (ج) كما يلى :

مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفى بعض الحالات تكون أكثر من جامعة لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة من الجامعتين.



مجموعة (ب) إجبارية بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى.



مجموعة (جـ): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها وتعتبر متساوية، حيث أنها جميعا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.



وبالنسبة للمدارس الداخلية ( الرياضية – العسكرية – المتفوقين ) يعتد بمقر سكن الطالب المدون ضمن بيانات تقدمه فى استمارة الثانوية العامة.



اعتبار محافظات ( القاهرة – الجيزة ) نطاق جغرافي واحد ويضم جامعات ( القاهرة – عين شمس – حلوان ) كما يضم الكليات التابعة لهذه الجامعات وتقع خارج هذا النطاق الجغرافي وكذلك الكليات التابعة لجامعات اخرى وتقع داخل هذا النطاق الجغرافي على ألا يتم تحويل مناظر بين هذه الكليات .



يتم القبول بكافة كليات الجامعات الحكومية المصرية اعتباراً من العام الجامعي 2017/2018 وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي ما عدا الكليات والمعاهد التالية التي تقبل وفقاً لقواعد التوزيع الإقليمي:

* كليات التربية.

* كليات التربية النوعية.

* كليات التمريض.

* المعاهد الفنية للتمريض

تنسيق المرحلة الثانية



يتم توزيع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية جغرافياً على الجامعات المصرية على النحو التالي:

مجموعة (أ) إجبارية: جامعتي (المنصورة – الزقازيق) ، وفي حالة توزيعهم إلى جامعات خارج هاتين الجامعتين حسب المجموع يكون تحويلهم لتقليل الاغتراب إلى جامعة الزقازيق.

*مجموعة (ب) إجبارية: جامعات (بنها – المنوفية – طنطا).

يتم توزيع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة جغرافياً على الجامعات المصرية على النحو التالي:

* مجموعة (أ) إجبارية: جامعتي (مدينة السادات – دمنهور).

* مجموعة (ب) إجبارية: جامعات (الإسكندرية – المنوفية – طنطا).

إلغاء كافة الاستثناءات التي سبق أن قررها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب بالجامعات الحكومية المصرية اعتباراً من العام الجامعي 2016/2017 وذلك إعلاء لأحكام الدستور والقانون والمحكمة الإدارية وبناءً علي قرار المجلس الأعلي للجامعات بجلسته بتاريخ 30/12/2015 والقرار الوزاري 2121 بتاريخ 28/6/2016.