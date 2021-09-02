محافظة الوادي الجديد في 24 ساعة.. الزملوط يعقد لقاء مع رجال الأعمال والمستثمرين بالمحافظة ويشهد احتفالية ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز حسن حلمي ويتفقد أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومي ومجمع التمور

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة أحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية ـ ونقدم لقراء صدى البلد أحداث 24 ساعة بالمحافظة التي جاءت كالآتي:

محافظ الوادي الجديد يعقد لقاءََ مع رجال الأعمال والمستثمرين بالمحافظة

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على هامش الإحتفالية التي نظمتها المحافظة بمركز د حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لقاءََ مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من أبناء المحافظة، بحضور الأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية.

وأكد المحافظ علي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دعم جهود التنمية ورعاية الحالات الأولى بالرعاية بالمحافظة ، مستعرضاََ ما تم تنفيذه وإنجازه بالمركز لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة . كما تم بحث سبل دعم المركز لتوفير موارد دائمة لضمان إستمرار تقديم خدماته بنفس المستوي.

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وأشار الزملوط إلي أنه تم الإتفاق على توفير مجموعات عمل من الشباب المتطوع تتولى المرور علي أصحاب المزارع والمصانع ورجال الأعمال والمواطنين الراغبين في التبرع لصالح المركز، وتخصيص ثلاجات لحفظ التمور تابعة للمحافظة لجمع التمور من المتبرعين وبيعها لصالح المركز وذلك بالتزامن مع موسم جنب التمور الذي تشهد المحافظة .

محافظ الوادي الجديد يشهد إحتفالية ذوي الإحتياجات الخاصة بمركزحسن حلمي

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، الإحتفالية الفنية التي أقامتها المحافظة بمركز د حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، بحضور الأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية ورجال الأعمال وأبناء مركزي الخارجة وباريس من ذوي الإحتياجات الخاصة وأسرهم.

وضم الإحتفال عروض فنية وفقرات غنائية وشعرية متميزة أداها طلاب مدرستي الأمل للصم والبكم والفكرية بالخارجة، كما تم تكريم عدد من الفائزين والحائزين علي ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية بمسابقات التمثيل والشعر والفن التعبيري وألعاب القوى على مستوى الجمهورية، وتكريم المشرفين والمدربين المتميزين .

كما قام المحافظ بتسليم كراسي متحركة كهربائية لعدد من ذوي الإعاقة الحركية وتسليم عقود المحلات الملحقة بسور المركز للمستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقرر إعفائهم من القيمة الإيجارية لمدة ٤ أشهر كدعم من المحافظة لمشروعاتهم وتخفيف العبء عنهم.

وأكد الزملوط خلال كلمته علي ضرورة التعاون بين كافة الجهات الرسمية والأهلية والخيرية وكافة أبناء المحافظة لدعم المركز من خلال التبرعات لإستمرار تقديم الخدمة بنفس المستوي ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم.

محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومي ومجمع التمور

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاءه شمال مدينة الخارجة ترافقه الأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة.

ووجه بوضع مخطط زمني ملزم للشركات العاملة بالمشروع للإنتهاء من الأعمال في الموعد المحدد وسرعة إستكمال أعمال إنشاء الطريق الواصل بين طريق الخارجة - أسيوط والطريق الدائري مروراََ خلف المجمع.

من ناحية أخري، تفقد المحافظ وحدة إنتاج الوجبة المدرسية والمعجنات بمجمع التمور التابع للمحافظة، ووجه بالتوسع في المنتجات المصنعة من التمور ومشتقاتها، وسرعة الانتهاء من إنشاء ميزان البسكول الملحق بالمجمع.

كما تفقد الزملوط تجربة ترميم ورفع كفاءة طريق المطار الدائري بإستخدام أحدث الأساليب عالية الجودة ذات التكلفة المنخفض، لإعتماد إستخدامها في رفع كفاءة الطرق الداخلية بالمحافظة.

وخلال الجولة تابع المحافظ سير العمل بمحطة تحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي وأشاد بجهود العاملين بالمحطة، موجهاََ بزيادة أعداد الفنيين لإستيعاب زيادة أعداد السيارات المطلوب تحويلها.