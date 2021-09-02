الصحه توقع بروتوكول تعاون مع جامعة قناة السويس لتشغيل مستشفى حميات التل الكبير





أعلن الدكتور على حطب وكيل وزاره الصحه بالإسماعيلية، عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الصحة والسكان ممثلة فى مديرية الصحة بالإسماعيلية ووزاره التعليم العالى، ويمثلها جامعة قناه السويس لتشغيل "مستشفى حميات التل الكبير" والاستفادة من خبرات وكفاءات أعضاء هيئة تدريس جامعة قناه السويس والعمل على تشجيع البحث العلمي بين جامعة قناة السويس ومديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية، بما يحقق التعاون المثمر والبناء والتكامل بين مؤسسات الطرفين، لخدمة المواطنين بمنظومة صحية متميزة.

وأكد " حطب " أن هذا التعاون المثمر يأتى فى اطار حرص وزاره الصحه والسكان على الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة وتدريب الأطباء والفريق الطبي،بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمريض ،وتحقيق رؤية مصر لتوفير نظام صحي عالي الجودة للمصريين.



وأشار "حطب" ان البرتوكول تم توقيعه بحضور وفد وزارة الصحة المصرية بقيادة الدكتور احمد البرعي رئيس الادارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور احمد مهدي مدير الادارة العامة للحميات بوزاره الصحة والسكان، والدكتور علي حطب وكيل وزاره الصحة بالإسماعيلية، والدكتور اسامه عنتر عميد طب قناة السويس.

كما شهد توقيع البرتوكول، الدكتور قطب السيد مدير إداره العلاجي والدكتورة مي سامي مدير إدارة المستشفيات والدكتور اسامة العدوى مدير الحميات بمديرية الصحه ووفد جامعة قناة السويس، والذي ضم الدكتور محمد عماد عبدالغفار استاذ التخدير والرعاية المركزة، والدكتور عادل حسن مدير المستشفيات واستاذ الكبد والجهاز الهضمي، والدكتور فاديه مصطفى استاذ ورئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة هدى عطوة استاذ ورئيس قسم الاطفال، والدكتور محمد حسن مدرس قسم الأشعة .

ويعد بدء التشغيل التجريبي لمستشفي حميات التل الكبير أهم وأحدث صرحا طبيا للحميات و الوبائيات والأمراض المعدية في مصر وإستمرارا للإنجازات الطبية التي تمت بمحافظة الإسماعيلية .

بدأ التشغيل التجريبى لمستشفى حميات التل الكبير من السبت الموافق ٢٦ يونيو الماضي بعد أن كانت متوقفة عن العمل منذ اكثر من ٢٠ عاما.. حيث تضم المستشفي ٤٠٠ سرير طبي و ٧٠ سرير عناية مركزة بالإضافة إلي وحدات الغسيل الكلوي و التي تضم ٥٠ ماكينة غسيل كلوي.

و تضم المستشفي عيادات خارجية و أقسام الأشعة و معامل للتحاليل. و تم التشغيل التجريبي من خلال تعاون وزارة الصحة مع مديرية الصحة بالمحافظة و تحت إشراف المحافظة للوصول بمستشفي حميات التل الكبير لأن تصبح مركزا للبحث العلمي و علاج الوبائيات و الأمراض المعدية يضاهي العالمية.

كما تم التوجيه لإدارة المستشفي بإعتماد الزمالة المصرية بالمستشفي كما سيتم تكليف دفعات جديدة من الأطباء البشريين و الصيادلة والتمريض لتأدية الخدمة بمستويات عالمية مع تحقيق أعلي نسبة رضاء للمواطنين و المترددين و المنتفعين بالخدمة الطبية.

