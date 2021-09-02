البلتاجي: ركلة جزاء مصر أمام أنجولا غير مستحقة.. فيديو

قال رضا البلتاجي، الخبير التحكيمي، إن التحكيم كان له دور كبير في الفوز الذي حققه المنتخب الوطني على أنجولا، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما بافتتاح مباريات تصفيات كأس العالم 2022.

وأضاف البلتاجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي على قناة «صدى البلد»، أن حكم المباراة خانه التوفيق في احتساب ركلة جزاء منتخب مصر امام انجولا، مشيرًا إلى أنه يراها غير مستحقة.

وتابع الخبير التحكيمي، أن اللعبة كانت بعيدة تمامًا عن ركلة الجزاء، خاصة وأنه كان صراع بين أحمد فتوح ومدافع أنجولا، فضلًا عن أن الحكم تسرع كون اللقاء في بدايته، موضحًا أنه يتحفظ على أداء حكم المباراة.

وأشار رضا البلتاجي، إلى أن المباراة كانت سهلة تحكيميًا، فضلًا عن أن لاعبي منتخب أنجولا سيطرت عليهم حالة كبيرة من الهدوء وعدم الاعتراض على حكم المباراة.

واختتم أن اللعبة التي اعترض فيها لاعبي أنجولا وطالبوا باحتساب ركلة جزاء على منتخب مصر، كان الحكم موفقًا في قراره بعدم احتسابها، خاصة وأنها لعبة طبيعية، لا ترتقي لركلة جزاء.