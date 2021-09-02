تشييع جثمان الفنان ماهر سليم من مسجد السيدة نفسية

أعلن الفنان منير مكرم وفاة الفنان ماهر سليم عبر حسابه بموقع فيسبوك قائلا :" البقاء لله .. اخى وحبيبى واستاذى ماهر سليم".

وتشيع جنازة الفنان ماهر سليم بعد صلاة ظهر الخميس من مسجد السيدة نفيسة.

ماهر سليم حاصل على بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج وعرفه الجمهور من خلال شخصية «زيكا» في مسلسل الأطفال الشهير «بوجي وطمطم» وأيضًا عمل في عدة أفلام مع المخرج المصري العالمي يوسف شاهين وأيضًا المخرج خالد يوسف.

وقدم سليم للمسرح العديد من الأعمال كممثل ومخرج منها: العيال تكسب، زمبليطة في المحطة، الزوبعة، الزيارة انتهت، حدث في وادي الجن، علاء الدين وغيرهم.