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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد سفر بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى الجابون بطائرة خاصة .

ويلتقي منتخب مصر لكرة القدم امام نظيره الجابون يوم الأحد 5 سبتمبر الجاري فى إطار مباريات الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وجاء قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بسفر البعثة على متن طائرة خاصة خوفا من الإرهاق ، وكذلك كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا المستجد  كوفيد 19.

وفازت مصر بهدف نظيف على أنجولا في بداية مشوارها في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر العام القادم، في لقاء احتضنه استاد الدفاع الجوي.

 ورغم فوز مصر وحصد النقاط الثلاث كاملة، إلا أن المباراة أثارت قلق الجمهور المصري بسبب أداء المنتخب غير الجيد، وتهديد أنجولا المستمر.

مصر ستلعب الجولة الثانية يوم 5 سبتمبر المقبل ضد الجابون خارج الديار بحثاً عن النقطة السادسة قبل انتهاء فترة التوقف الحالية، أملاً في الاحتفاظ بالصدارة دون منازع.

الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد منتخب مصر الجابون تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 فيروس كورونا

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