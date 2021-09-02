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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يتعهد بدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا

صدى البلد

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال قمة في البيت الأبيض، الأربعاء، بدعمه في مواجهة روسيا، لكنه تهرب من الإدلاء بموقف حاسم بشأن المسألة البالغة الحساسية المتمثلة برغبة كييف في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال بايدن لدى استقباله ضيفه في المكتب البيضاوي، إن "الولايات المتحدة لا تزال مصممة على دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي".

وكان مقررا عقد هذه القمة الإثنين لكنها أرجئت مرتين بسبب التطورات المتلاحقة في أفغانستان والطريقة التي انسحبت منها الولايات المتحدة من هذا البلد.

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واعتبر مسؤولون روس ما جرى في أفغانستان درسا لأوكرانيا التي راهنت على الغرب خلال الحرب المستمرة منذ سبع سنوات ضد الانفصاليين الموالين لموسكو.

من جهته اعتبر زيلينسكي أن الولايات المتحدة وأوكرانيا لديهما عددا كبيرا جدا من المواضيع لمناقشتها، في مقدمتها الحرب بين القوات الحكومية والانفصاليين في شرق البلاد وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

لكن بالإضافة إلى الملف العسكري هناك قضية شائكة أخرى بين كييف وواشنطن هي قضية الطاقة، وتحديدا مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 والقرار الذي اتخذه بايدن مؤخرا ورفع بموجبه معظم العقوبات المتعلقة بهذا المشروع.

 

بايدن روسيا أفغانستان أوكرانيا جو بايدن فولوديمير زيلينسكي

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