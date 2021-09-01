بايدن: روسيا والصين كانت لديهما رغبة في توريطنا بأفغانستان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن الصين وروسيا كانتا ترغبان في توريط الولايات المتحدة لعقد جديد في أفغانستان.

وأضاف بايدن- في كلمة بمناسبة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان-: لدينا تحديات أخرى نتعامل معها.. من بينها الصين وروسيا والهجمات الإلكترونية".

وأكد الرئيس الأمريكي ن الولايات المتحدة أنهت أطول حرب في تاريخها، في إشارة إلى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في 31 أغسطس، بعد حرب امتدت نحو 20 عاماً.

وتابع بايدن "القوات الأمريكية خاطرت بحاياتها لإجلاء المدنيين والأفغان المتعاونين معنا"، موضحا أن ما أنجزته واشنطن في أفغانستان "لم يكن لتقدر عليه أي دولة بالعالم".

وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة أجلت أكثر من 120 ألف شخص من أفغانستان رغم تهديد "داعش خراسان".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن التواصل مع حركة طالبان "سيستمر على المستوى الدبلوماسي"، وذلك مع إعلان الولايات المتحدة إنهاء حربها في أفغانستان.

وأكدت أن هناك عقوبات مفروضة بالفعل على عدد من قادة طالبان؛ لمنعهم من القيام بأي أعمال.

وقالت متحدثة البيت الأبيض "سنظل على تواصل مع الأمريكيين في أفغانستان عبر وسائل مختلفة"، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية "تعمل مع قطر وتركيا لإبقاء القسم المدني من مطار كابول مفتوحا".