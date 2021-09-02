لماذا تتشاءم الدول الآسيوية من رقم 4.. السفير الكورى يجيب.. فيديو

حل هونج جين ووك، السفير الكورى لدى مصر، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي ".

وأوضح السفير الكورى، أن معظم الدول الاسيوية مثل كوريا، اليابان والصين تتشأم من رقم "4 "، كاشفا، أن عنى شئ سيئ أو مؤسف".

وقال هونج جين ووك ،:" احب مشروب الكركديه كثيرا، وعلى الرغم من انشغالي اليوم ولكنني تناولت 3 أكواب من الكركديه ".



وتابع هونج جين ووك :" احب ان شرب 5 أكواب من الكركديه في اليوم الواحد، وفي كوريا الجنوبية نستورد الكركديه من مصر ".



وأكمل هونج جين ووك :" يقولون أن الكركديه مفيد للسيدات الكوريات من أجل صحتهن وجمالهن "، مضيفا:" لدينا في كوريا مصطلح منتجات الجمال الكوري والشعب الكوري جميل بطبيعته ومثل أقرانه المصريين ".