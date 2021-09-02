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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا حول المعاهد التابعة لجمعية الإنسانية لنهضة المجتمع

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الخميس، قرار وزارة التعليم والبحث العلمي رقم 3029 لسنة 2021. 

وجاء نص القرار للمادة الأولى، بمد فترة الاستيلاء المؤقت على المعاهد الأربعة التابعة لجمعية الإنسانية لنهضة المجتمع بالتجمع الخامس وهى:

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا 

المعهد العالى للفنون التطبيقية 

المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات 

المعهد العالى للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية 

وذلك لمدة عام ثانٍ يبدأ من يوم 1 من أغسطس أو انتهاء التحقيقات وإزالة جميع أسباب الاستيلاء المؤقت.

كما نصت المادة الثانية، على أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الوقائع المصرية.

 

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الجريدة الرسمية وزارة التعليم والبحث العلمي المعاهد الأربعة جمعية الإنسانية لنهضة المجتمع المادة الثانية

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