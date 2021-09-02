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رئيس التحرير
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مرأة

مع اقتراب الموجة الرابعة .. عادات تدمر جهاز المناعة وتصيبك بالعدوى توقفي عنها واكتشفي طرق الوقاية من دلتا كورونا

صدى البلد

مع اقتراب الموجة الرابعة.. اكتشف طرق الوقاية من دلتا كورونا

أبرزها الضغط العصبي.. عادات تدمر جهاز المناعة وتصيبك بالعدوى توقفي عنها 

 

بعد أن كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، حقيقة دخول مصر في الموجة الرابعة من جائحة كورونا، مؤكدًا أن نسبة الإصابات بـ فيروس كورونا في ارتفاع خلال الفترة الأخيرة مؤكداً أن ذلك  يرجع للتراخي في تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الأخيرة.

أعراض متغير دلتا

يبدو أن أعراض متغير دلتا تتشابه مع أعراض فيروس كورونا الطبيعية ومع ذلك ، يرى الأطباء أن الناس يزدادون المرض بشكل أسرع ، خاصة بالنسبة للشباب، وجدت الأبحاث الحديثة أن متغير دلتا ينمو بسرعة أكبر - وإلى مستويات أعلى بكثير - في الجهاز التنفسي مما يثير القلق حول شدة متحور دلتا

عادةً ما يكون الأشخاص الذين تم تطعيمهم إما بدون أعراض أو لديهم أعراض خفيفة جدًا إذا أصيبوا بمتغير دلتا، تشبه أعراضها أعراض فيروس كورونا مثل 

السعال أو الحمى أو الصداع ، بالإضافة إلى فقدان حاسة الشم بشكل كبير.

آلام في العضلات أو الجسم

مشاكل في الجهاز الهضمي

ضيق في التنفس

 

عادات تدمر المناعة 

على الجانب الآخر وفقا لموقع “ everydayhealth ” تعد اهم الاشياء التى تدمر المناعة هى كالتالى 

1-الضغط العصبي


وفقًا للمعهد الوطني للسرطان ، يمكن للفترات الطويلة من الإجهاد الشديد أن تؤثر على جهاز المناعة كما أن الإجهاد يجعل الدماغ يعزز إنتاج هرمون الكورتيزول، والذي يضعف وظيفة الخلايا التائية التي تكافح العدوى

الشعور بالوحدة


وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Neuroimmunology فأن القلق المتزايد المرتبط بالوحدة يؤدي إلى قمع أكبر لجهاز المناعة والمزيد من الإجهاد التأكسدي، أو الضرر الناجم عن الجذور الحرة. 

نمط حياة مستقر


بمرور الوقت ، يمكن أن يؤثر الجلوس المفرط وتجنب التمارين الرياضية على قدرة جسمك على مقاومة العدوى والفيروسات.

تمرين أكثر من اللازم


يمكن أن تؤدي التمارين الشاقة جدًا، والتي تسمى متلازمة الإفراط في التدريب، إلى إضعاف الجسم وتجعله أكثر عرضة للعدوى .

النيكوتين


 يمكن أن يتسبب البخار المنبعث من السجائر الإلكترونية في إتلاف الرئتين وجعلها أكثر عرضة للعدوى ، ووحذر الباحثون من أن السجائر الإلكترونية غير آمنة لأن بخارها يحتوي على الجذور الحرة التي يمكن أن يسبب التهاب مجرى الهواء وضعف الاستجابات للبكتيريا والفيروسات.

تغذية خاطئة


ووفقًا لمراجعة يونيو 2014 المنشورة في مجلة التغذية، فإن النظام الغذائي الغني بالدهون المشبعة يضعف جهاز المناعة ، وقد يكون للملح والسكر آثار سلبية أيضًا. 

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على الجانب الآخر وفقا لموقع  هيلث الحل لتفادى الإصابة الموجة الرابعة لكورونا  يمكن  في تطعيم أكبر عدد من المواطنين باللقاحات ذلك بالإضافة إلى  إن غسل اليدين كثيرًا، والتطعيم الكامل ، والحصول على قسط كافٍ من النوم ، وتناول نظام غذائي صحي هي طرق فعالة للحماية من الفيروسات والجراثيم الأخرى.

فى السياق نفسه وبعد أن حذر العلماء من انتشار متحور دلتا خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل توقع الأطباء بدء الموجة الرابعة لفيروس كورونا بعد أيام قليلة.

قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن متحور دلتا من أسوأ سلالات فيروس كورونا المستجد فهو سريع الانتشار ومضاعفاته خطيرة وهو سر موت الأعداد الكبيرة في الهند التى شهدها العالم قبل دخول فصل الصيف.

وأوضح “بدران” فى تصريحات خاصة لموقع " صدى البلد " ، أن هناك بعض الأشياء البسيطة التي تساعد المواطنين فى الوقاية من دلتا كورونا التى  يتخوف الأطباء من انتشارها في الموجة الرابعة حيث تعد من أخطر سلالات كورونا.

1-فيروس دلتا كورونا يستهدف الشباب لذا لابد من تطعيم شريحة كبيرة منهم ما يخفض أعداد الإصابة والوفيات .
2-يلعب ارتداء الكمامة بشكل صحيح دورا كبيرا في الوقاية من دلتا كورونا.
3-على من تلقي لقاح كورونا عدم إهمال اتباع الإجراءات الاحترازية في الوقاية من الفيروس لأن التطعيم يقلل احتمالات الإصابة بمتحور دلتا بشكل كامل ولكنه يقلل فرص الإصابة والوفاة.
التزام أصحاب الأمراض المزمنة خاصة الصدرية مثل الربو والرئة  بجرعات العلاج و تعليمات الطبيب.
4-عدم السماح للخوف من الاصابة بالمرض بالتمكن منك لأنه من أكثر الأشياء التي تضعف المناعة مما يجعل الإنسان أكثر عرضة للأمراض.
5-الاهتمام بتناول كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم للحفاظ على كفاءة عمل أجهزة الجسم .
6-تعمل التهوية الجيدة على القضاء على الأمراض من داخل المنزل والتعرض للشمس 15 دقيقة بعيدا عن أوقات الذروة.
7-الحرص على ممارسة الرياضة بشكل يناسب الجسم ومدة مناسبة يوميا لأنها تقوي البدن وتحسن الحالة المعنوية وتقوي المناعة.
8-الاهتمام بالحصول على التغذية الجيدة لأنها من أكثر الأشياء التى تقوي المناعة والصحة مما يساهم في الوقاية من دلتا كورونا.
9-أخذ لقاح الإنفلونزا الرباعى  لأنه يقوي  المناعة بصورة كبيرة خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بسلالة دلتا كورونا مثل أصحاب الأمراض المزمنة، والتمريض، والأطباء.
10-غسل الأيدى بالماء والصابون جيدا ويتغلغل بين الأصابع لمدة لا تقل عن دقيقتين.
عند عدم توفر الماء والصابون يجب تطهير اليدين بمعقم يحتوي على نسبة جيدة من الكحول الإيثيلي .

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