مصرع شخص وإصابة 13 آخرين فى حادث تصادم بصحراوي المنيا

لقى شخص مصرعه بينما أصيب 13 آخرين ، فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب مدينة المنيا ، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ،إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتصادم أتوبيس مع سيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي وأسفر الحادث عن مصرع شخص ،وإصابة 13 آخرين وتم نقلهم للمستشفى العام .

وبالانتقال أفادت التحريات الأولية ، أن الحادث وقع نتيجة التخطي الخاطئ بين أتوبيس نقل ركاب قادم من سوهاج وكان فى طريقه إلى القاهرة مع سيارة نقل بمقطورة محملة بالرخام .

وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ،بينما قامت إدارة المرور بإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور .