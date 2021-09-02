المنيا في 24 ساعة.. الجامعة توفر 80 ألف جرعة لقاح كورونا.. والأزهر يستعد لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

شهدت المنيا عدة أحداث هامة وحيوية على مدار اليوم فقد أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، أنه في ظل إجراءات الدولة لتوفير اللقاحات لجميع مواطنيها للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، تم توفير 80 ألف جرعة لقاح لجامعة المنيا، بالتنسيق مع وزارة الصحة للبدء في تطعيم المستهدفين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك من خلال 15 نقطة صحية مجهزة وموزعة لتغطية جميع أماكن الكليات.

موضحاً أنه تم وضع خطة زمنية تستهدف تطعيم المجتمع الجامعي كاملاً خلال أقل من شهرين، وذلك علي 4 دفعات يتوفر بكل دفعة 16 ألف جرعة لقاح، تبدأ بتطعيم القائمين علي العملية التعليمية، والطلاب بالفرق من الثانية وحتي النهائية، وتطعيم الطلاب المستجدين عقب إجراءات الكشف الطبي وقبل التحاقهم بكلياتهم، حرصاً علي سلامة المجتمع الجامعي واستعداداً لبدء العام الدراسي الجديد.



أشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة بالكليات المعنية بأداء اختبارات القدرات، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء استقبالهم للأعداد الكبيرة للطلاب الذين تقدموا لأداء الاختبارات، وإعلان النتائج في المواعيد المحددة بكل شفافية.

ووجه د. "مصطفي عبد النبي" برفع درجة الاستعداد والجاهزية واستمرار الجهود بالكليات، لاستقبال العام الجامعي الجديد المقرر له أن يبدأ في التاسع من أكتوبر القادم، والانتهاء من أعمال الصيانة لقاعات الدرس والمدرجات والمعامل، ومراجعة معايير السلامة بالمنشآت الجامعية وكذلك بالمدن الجامعية، ومتابعة سرعة تنفيذها وتهيئتها لاستقبال الطلاب قبل بدء العام الجامعي.

وأكد رئيس الجامعة على سرعة إتاحة الكتاب الجامعي الإلكتروني والمقررات الدراسية للطلاب على منصة الجامعة طبقاً للمعايير والمواصفات المطلوبة للمحتوى العلمي، وذلك بعد تحويل جميع المقررات والكتب الدراسية من ورقية إلى إلكترونية، مشدداً على وضع آليات لمتابعة نشر المقررات الدراسية وتَسلمها من الأقسام قبل الموعد المحدد.

وأعلن د. عبد النبي عن موعد بدء أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد الذين تم ترشيحهم للقبول بكليات الجامعة للعام الجامعي 2021/2022 اعتبارا من 15/9/2021 وتستمر لمدة شهراً كاملاً طبقاً للجداول المعلنة، وذلك بصالتي الأنشطة بمتحف الفن الحديث وصالة الأنشطة خلف كلية الطب داخل الحرم الجامعي.

كما شدد رئيس الجامعة على سرعة إعداد بنوك ومستودعات الأسئلة الإلكترونية لجميع كليات القطاع الطبي استعداداً لتفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية، موجها إلي استمرار التنسيق مع مركز القياس والتقويم لإعدادها طبقاً لمعايير وأدوات التقييم الإلكتروني قبل تحميلها على الأنظمة الإلكترونية للاختبارات.

و أحاط رئيس الجامعة المجلس علماً بما اتخذ بالمجلس الأعلى للجامعات من القرارات والقواعد الجديدة المنظمة للإشراف على الرسائل العلمية، وضوابط العلاقة بين الباحث والمشرف طبقاً لقواعد وتقاليد وميثاق العمل الجامعي، والقوانين المنظمة في هذا الشأن



وأكد الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي سرعة إعلان الجداول الدراسية على منصات الجامعة التعليمية طبقاً لآليات نمط التعليم الهجين الذي أقرته الجامعة نظاماً للدراسة بها قبل منتصف سبتمبر الجاري، مطالباً عمداء الكليات بإعداد قوائم بأسماء الطلاب من الفرق الثالثة وحتى الرابعة، وتوجيههم للتسجيل على منظومة الدولة لتلقي لقاح كورنا.

وخلال المجلس تم استعراض بياناً بتقدم أعمال التنويهات الإلكترونية بالكليات وانتظامها بقطاعات شئون الطلاب والخريجين والدراسات العليا وشئون أعضاء هيئة التدريس، مشدداً على سرعة الانتهاء من تشكيل مجالس الأقسام بالكليات، مضيفاً أنه تستمر أعمال التقدم للدراسات العليا بجميع الكليات حتى 18/9/2021.

كما عقد الدكتور أحمد محمد طلب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الازهريه اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بحضور محسن خالد حسن الوكيل الثقافي ورؤساء لجان الشهادة الثانوية.

وجه رئيس الإدارة المركزية الشكر لرؤساء اللجان مطالباً الجميع بالتكاتف والتعاون مع الملاحظين وتوزيعهم بشكل يحقق العدالة في ضبط اللجان وفق ضوابط وتعليمات رئاسة القطاع.

وأوضح بأن اليقظة والانتباه والتحلي بالحكمه في قيادة اللجان لتذليل العقبات هي من اهم سمات القائد الناجح ومن العوامل الرئيسية لضبط وإحكام الرقابة باللجان ، مشدداً على التعاون البناء مع المنظومة الشرطية لتأمين المقار بشكل صحيح.

وأوصى طلب الحضور بتأمين مقار اللجان من الداخل والخارج تأميناً تاماً للحد من ظاهرة الغش ومحوها من أذهان الطلاب بشكلٍ قطعي.



وطالب طلب مسؤولي اللجان باحتواء الطلاب قدر الإمكان أثناء الامتحانات كي يتمكنوا من التركيز بالاجابات الصحيحه.

وشدد بضرورة استشعار الأمانة وتقوى الله في المتابعة الجادة لكافة جوانب العملية الامتحانية وتوفير كافة سبل الراحة لكلٍ من " الطالب ، الملاحظ ، أعضاء اللجان " كي ترقى العملية الامتحانية وتحقق المنشود منها بشكل ملائمٍ ومرضٍ للجميع .

و أضاف محسن خالد حسن الوكيل الثقافي ، بضرورة التأكد من عمل أجهزة الاستشعار الخاصة باللجان وأجهزة الكشف الحراري للتغلب على ما يعكر صفو اللجان وتوفير كافة سُبُل الراحة للطلاب وتحفيزهم على الإجابة حيث أنها الفرصة الأخيرة أمامهم لتخطي تلك المرحلة والركب بقاطرة المرحلة الجامعية وكذلك مراجعة كشوف حضور وانصراف الطلاب ونماذج البوكليت بدقة .

يذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية في دورها الثاني للقسمين العلمي والأدبي من المقرر انطلاقها السبت المقبل حيث يؤدي طلاب القسمين العلمي والأدبي أولى أيام الامتحانات بمواد " الفقه والتوحيد والجبر والهندسة الفراغية "وتختتم في الثالث عشر من الشهر ذاته بمواد " التاريخ والفيزياء "

كما زار وفد أمريكي يضم 22 سائحا دير السيده مريم العذراء بجبل الطير في سمالوط شمال المنيا وكان في استقبالهم مفتشى اثار الدير لاصطحابهم بجوله سياحيه ودينيه داخل الدير وشرح تاريخه للزائرين وذلك بعد موافقة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بإدراج الدير فى رحلة الحج المسيحى العالمى.

حيث يرجع اسم دير جبل الطير الى تجمع اعداد كبيرة من طائر " البوقيرس" اعلى الدير اثناء رحلته الى قارة اوربا ولذك سمى بدير جبل الطير كما اطلق عليه ايضا دير " البكرة" لوجود بكرة كانت تستخدم في الصعود والنزول من الجبل .

