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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يترأس لجنة اختيار القيادات لشغل الوظائف العليا

اللجنة العليا لاختيار
اللجنة العليا لاختيار القيادات

ترأس اللواء أسامة القاضي ، محافظ المنيا، اللجنة الدائمة لاختيار شاغلى الوظائف القيادية والإشرافية بالمحافظة ، لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية بعدد من المديريات الخدمية، لعرض برامجهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل والوظائف المتقدمين لها.

جاء ذلك بحضورالمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار أشرف محمود عثمان، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس القسم القضائي بالمحافظة، وسهام داود، وكيل مديرية التنظيم والإدارة، ومديري مديريات الخدمات المعنية، وبحضور الأمانة الفنية للجنة برئاسة مدير الموارد البشرية بالمحافظة ، وعضوية مدير التفتيش المالي والإداري ، وعدد من أعضاء الإدارة العامة للموارد البشرية.

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أكد محافظ المنيا، أن المحافظة تسعى دائما إلى اختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية الذين لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل مع تطبيق قواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية ، لافتاً إلي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية طبقا للقانون والقرارات المنظمة لذلك ، حتى يتم اختيار قيادات قادرة على قيادة المستقبل وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة .

وتم إجراء مقابلات شخصية لـ 12 من المتقدمين لشغل وظائف مديري العموم للإدارات والتي قد تم الاعلان عنها علي موقع البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية، وجريدتين رسميتين واسعة الإنتشار، طبقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ، والتي قد شملت مدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة، ومدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية  بمديرية الصحة، ومدير عام الإدارة العامة للشئون الزراعية ، ومدير عام إدارة شئون التعاون الزراعي، بمديرية الزراعة ، وذلك تمهيدا لاختيار الأنسب من بينهم لشغل الوظائف المعلن عنها.

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