التطوع في خدمة الوطن.. كتاب جديد لـ زينب حسن

صدر عن دار نشر القلم كتاب التطوع في خدمة الوطن كتاب جديد للكاتبة زينب حسن، والذي سيشارك في الدورة الأربعين من الشارقة الدولي للكتاب 2021، الذي سيعقد في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك يوم الأحد 31 أكتوبر وحتى الأربعاء 10 نوفمبر، والذى من المقرر أن تحل فيه دولة إسبانيا، ضيف شرف، تقديرا لمساهمتها في المنجزات الثقافية الإنسانية ودور مؤسساتها ومثقفيها في الارتقاء بالأدب والفكر.

وقالت زينب حسن والتي تعتبر من رواد العمل الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة والشهيرة بأم سعيد، أن الكتاب يعتبر رسالة لحث جميع أفراد المجتمع على التطوع في خدمة الوطن، رد الجميل للاوطان بحيث يأتي اليوم الذي يصبح فيه التطوع والعمل الإنساني رغبة داخلية تبع من وجدان أي إنسان.

وأضافت الكاتبة زينب حسن أن الكتاب يتكون من أربع فصول، حيث يبدأ بمقدمة عن أهمية العمل التطوعي، والفصل الأول يتحدث عن مفهوم التطوع، والفصل الثاني يتحدث عن كيفية زرع قيمة التطوع عند النشء، والفصل الثالث يتحدث عن كيف يساعد العمل التطوعي على إعلاء قيمة المواطنة لدى الإنسان، والفصل الرابع يتحدث عن رسالة التطوع لبناء مجتمع سوي.