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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يحسن وظائف المخ.. فوائد سحرية لزيت جوز الهند للصحة والجمال

زيت جوز الهند
زيت جوز الهند

يجهل الكثيرون فوائد إستخدام زيت جوز الهند للصحة والجمال والطبخ، وما إلى ذلك.. إليك أبرز 9 فوائد لاستخدامه، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

 
1. يحسن صحة الأسنان :

 

 الفوائد العديدة لاستخدام زيت جوز الهند لصحة الفم والأسنان تشمل منع تسوس الأسنان عن طريق محاربة بكتيريا Streptococcus mutans و Lactobacillus. 

ووفقًا للدراسات، فإن حمض اللوريك الموجود في الزيت فعال للغاية في محاربة البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة ، وتسوس الأسنان ، وأمراض اللثة .

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2. يخفف من تهيج الجلد والأكزيما :

لوحظ أن الاستخدام الموضعي لزيت جوز الهند يقلل من أعراض الأمراض الجلدية المختلفة ، مثل الأكزيما. أشارت الدراسات إلى أن زيت جوز الهند يحسن التهاب الجلد واضطرابات الجلد الأخرى.

3. يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية : 

زيت جوز الهند، عند وضعه على الجلد ، يمكن أن يساعد في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وقد ثبت أنه يحجب حوالي 20 في المائة من أشعة الشمس فوق البنفسجية  .

4. يحسن وظائف المخ : 

 الدهون الثلاثية الموجودة في زيت جوز الهند ، يمكن أن تساعد في تحسين وظائف الدماغ ولها فوائد رائعة اضطرابات الدماغ ، بما في ذلك الصرع ومرض الزهايمر .

5. يزيد من مستويات الكوليسترول الجيد :

 في حين أن زيت جوز الهند يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول لدى بعض الناس ، إلا أنه أكثر فاعلية في زيادة الكوليسترول الجيد

6. يساعد في تقليل دهون البطن : 

لسنوات ، من المعروف أن زيت جوز الهند يعمل على تثبيط الشهية. يضاف إلى هذه الجودة في تقليل الشهية قدرتها على حرق الدهون. يتحد كلاهما لجعله أداة فعالة لحرق الدهون في جسمك ، وخاصةً الدهون التي يصعب التخلص منها حول خصرك 

7. يساعد في مكافحة الالتهابات :

 يحتوي زيت جوز الهند ، وخاصة زيت جوز الهند البكر ، على خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في علاج الالتهابات 

8. يسيطر على الجوع :

 إن الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCTs) في زيت جوز الهند قد تساعد في تقليل الجوع، مما يمنح زيت جوز الهند ميزه في "عالم إنقاص الوزن".

9. يحسن التئام الجروح : 

يمكن أن يساعد وضع زيت جوز الهند على الجروح الطفيفة والجروح في تسريع عملية الشفاء . يعزز زيت جوز الهند إنتاج الكولاجين ، وهو مكون رئيسي للجلد ، مما يسمح للجرح بالشفاء بشكل أسرع.. يمكنك وضع زيت جوز الهند مباشرة على الجروح الصغيرة وتغطيتها بضمادة.

 

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