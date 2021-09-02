يحسن وظائف المخ.. فوائد سحرية لزيت جوز الهند للصحة والجمال

يجهل الكثيرون فوائد إستخدام زيت جوز الهند للصحة والجمال والطبخ، وما إلى ذلك.. إليك أبرز 9 فوائد لاستخدامه، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.



1. يحسن صحة الأسنان :

الفوائد العديدة لاستخدام زيت جوز الهند لصحة الفم والأسنان تشمل منع تسوس الأسنان عن طريق محاربة بكتيريا Streptococcus mutans و Lactobacillus.

ووفقًا للدراسات، فإن حمض اللوريك الموجود في الزيت فعال للغاية في محاربة البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة ، وتسوس الأسنان ، وأمراض اللثة .

2. يخفف من تهيج الجلد والأكزيما :

لوحظ أن الاستخدام الموضعي لزيت جوز الهند يقلل من أعراض الأمراض الجلدية المختلفة ، مثل الأكزيما. أشارت الدراسات إلى أن زيت جوز الهند يحسن التهاب الجلد واضطرابات الجلد الأخرى.

3. يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية :

زيت جوز الهند، عند وضعه على الجلد ، يمكن أن يساعد في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وقد ثبت أنه يحجب حوالي 20 في المائة من أشعة الشمس فوق البنفسجية .

4. يحسن وظائف المخ :

الدهون الثلاثية الموجودة في زيت جوز الهند ، يمكن أن تساعد في تحسين وظائف الدماغ ولها فوائد رائعة اضطرابات الدماغ ، بما في ذلك الصرع ومرض الزهايمر .

5. يزيد من مستويات الكوليسترول الجيد :

في حين أن زيت جوز الهند يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول لدى بعض الناس ، إلا أنه أكثر فاعلية في زيادة الكوليسترول الجيد

6. يساعد في تقليل دهون البطن :

لسنوات ، من المعروف أن زيت جوز الهند يعمل على تثبيط الشهية. يضاف إلى هذه الجودة في تقليل الشهية قدرتها على حرق الدهون. يتحد كلاهما لجعله أداة فعالة لحرق الدهون في جسمك ، وخاصةً الدهون التي يصعب التخلص منها حول خصرك

7. يساعد في مكافحة الالتهابات :

يحتوي زيت جوز الهند ، وخاصة زيت جوز الهند البكر ، على خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في علاج الالتهابات

8. يسيطر على الجوع :

إن الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCTs) في زيت جوز الهند قد تساعد في تقليل الجوع، مما يمنح زيت جوز الهند ميزه في "عالم إنقاص الوزن".

9. يحسن التئام الجروح :

يمكن أن يساعد وضع زيت جوز الهند على الجروح الطفيفة والجروح في تسريع عملية الشفاء . يعزز زيت جوز الهند إنتاج الكولاجين ، وهو مكون رئيسي للجلد ، مما يسمح للجرح بالشفاء بشكل أسرع.. يمكنك وضع زيت جوز الهند مباشرة على الجروح الصغيرة وتغطيتها بضمادة.