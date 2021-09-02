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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تدريب 479 من طلاب الجامعات على استخدام تطبيقات التكنولوجيا الزراعية الحيوية

دورات تدريبية في
دورات تدريبية في معهد بحوث الهندسة الوراثية

قال د. عماد انيس مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية  ان المعهد يتولى تدريب طلاب الجامعات على استخدام  تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الحديثة لايجاد حلول غير تقليدية لبعض المشاكل التى تواجه الزراعة المصرية وذلك من خلال الدورات التدريبية المقامة بالمعهد خلال شهري يوليو واغسطس 2021 

 

 

وقد قام المعهد بتدريب عدد 479 طالب وطالبة من طلاب برامج البيوتكنولوجى للجامعات المصرية من الجهات التالية ( كلية الزراعة والعلوم جامعة عين شمس – كلية الزراعة والعلوم وكلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة – كلية الزراعة والعلوم جامعة المنصورة – كلية الزراعة جامعة الزقازيق – كلية الزراعة  جامعة بنها (مشتهر) - كلية الزراعة جامعة الفيوم –  كلية الزراعة جامعة المنيا - كلية الزراعة جامعة اسوان - كلية علوم بنات جامعة عين شمس - كلية البيوتكنولوجى جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب – كلية البيوتكنولوجى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجى - كلية الصيدلة جامعة الازهر – كلية الصيدلة الجامعة الالمانية) مع اتخاذ كافة التدابير والاجراءت الاحترازية لفيروس كوفيد 19.

 

 وتقام الدورات التدريبة فى المجالات الاتية:- زراعة الانسجة النباتية – الواسمات الجزيئية – النقل الجينى للنباتات – المعلوماتية الحيوية - الوراثة الميكروبية وكيفية تحديد تسلسل الحمض النووى وتحليل النتائج وغيرها من الموضوعات المستجدة والمتعلقة بالهندسة الوراثية .

وأضاف "أنيس" أن المتدربين أشادوا بالمنهجية والمادة العلمية المقدمة فى الدورات التدريبية التي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عادل عبد العظيم وكيل المركز لشئون الارشاد والتدريب الذى يتابع باستمرار تنفيذ الدورات التدريبية واشار إلى ان الدورات التى تعقد بالمعهد دورات علمية متخصصة فى مجال التكنولوجيا الحيوية والتى تهدف الى المساهمة بشكل فعال فى تنمية مهارات خريج الجامعات المصرية لرفع كفائتهم وقدرتهم العملية وتأهلهم على المنافسة فى سوق العمل .

وتتم هذه الدورات التدريبية تحت  اشراف الدكتور اشرف فهمى وكيل المعهد لشئون الارشاد والتدريب ،والمعهد على اتم استعداد لتدريب الطلبة فى جميع جامعات مصر لتأهلهم لسوق العمل.

 

يأتى ذلك بناء على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتجهيز الكوادر البشرية من شباب الجامعات المصرية

الدورات التدريبية طلاب الجامعات الزراعة واستصلاح الأراضي الإجراءت الإحترازية أساليب الزراعة الهندسة الوراثية

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الزراعة: تدريب 479 طالبا على استخدام تطبيقات التكنولوجيا الزراعية الحيوية

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