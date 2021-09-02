فيديوجراف.. أسهل زواج .. فتيات لبنانيات يرفعن شعار تزوجني بدون مهر

دشن مجموعة من الفتيات اللبنانيات مبادرة تحت شعار تزوجني بدون مهر لكسر شبح العنوسة الذي طارد الكثيرات من اللبنانيات خلال الفترة الأخيرة والتي ترجع إلى الأزمة الاقتصادية التي انعكس تأثيرها على نسبة إقبال الشباب على الزواج نظرا للمصاريف الباهظة الذي يتطلبها الارتباط.

مبادرة تزوجني بدون مهر على تويتر

" تزوجني بدون مهر"، شعار رفعته مجموعة من الفتيات اللبنانيات، لمواجهة نسبة العنوسة المرتفعة بمناطق الساحل اللبناني.

غلاء المعيشة وهجرة الشباب اللبناني بشكل كبير الأسباب التي أعلنتها الفتيات اللبنانيات خلال مبادرة تزوجني بدون مهر لعدم قدرة الكثير من الشباب على تأمين ثمن المهر بجانب نفقات الزواج الباهظة.

85% نسبة العنوسة بلبان لتتصدر بهذا الرقم أكثر الدولة بها نسبة عنوسة في الوطن العربي ، وذلك وفقاً للدراسات التي أجرتها احدى وسائل الإعلام الغربية في 2018.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول مبادرة تزوجني بدون مهر اللبنانية من خلال الفيديوجراف التالي.