الدراسة بنظام 129 ساعة معتمدة ... تجارة حلوان تعلن شروط و مميزات برنامجى الأسواق المالية والبورصات .. و نظم معلومات الأعمال

تنسيق الجامعات 2021 :

جامعة حلوان تعلن شروط برنامج BIS بكلية التجارة وإدارة الأعمال

تجارة حلوان تعلن برنامج الأسواق المالية والبورصات FMI

أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان عن برنامجي الأسواق المالية والبورصات FMI ، BIS "نظم معلومات الأعمال" ، للعام الدراسي 2020-2021 ، وذلك برعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان.

وأوضحت الدكتورة أماني فاخر القائم بعمل عميد كلية التجارة شروط القبول ببرنامج BIS "نظم معلومات الأعمال" و مميزاته.

وقالت ان البرنامج يقدم تخصصاً فريداً يجمع ما بين إدارة الأعمال ونظم المعلومات، ويضم البرنامج نخبة منتقاة من أساتذة كليتى التجارة والحاسبات والمعلومات ويعتمد البرنامج على نظام الساعات المعتمدة، وتتم الدراسة فيه باللغة الإنجليزية، ويتيح البرنامج فرص دورات تدريبية وورش عمل متميزة للطلاب أثناء فترة الدراسة.

يعد هذا البرنامج نواة أساسية لتطوير التعليم الجامعي في مصر ويعكس رؤية وفلسفة جديدة في نسق التعليم العالي والجامعي، ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس فى أحد التخصصات الفريدة التي تتمتع بها كلية التجارة وإدارة الأعمال وهو تخصص نظم معلومات الأعمال BIS.



و بالنسبة لبرنامج الأسواق المالية والبورصات FMI، يعد البرنامج fmi برنامج دراسي أكاديمي تطبيقى يهدف إلى إعداد خريج متميز لسوق العمل فى القطاع المالى والمصرفى بشكل خاص إلى جانب عمليات الادارة المالية والتقييم الاقتصادي والتمويل والاستثمار بالمؤسسات الاقتصادية المختلفة.



أشارت الدكتورة أماني فاخر القائم بعمل عميد كلية التجارة أن الدراسة بالبرنامج مزيج فريد من أهم وأكثر المقررات الدراسية مواكبة لاحتياجات سوق العمل محليا وإقليميا وعالميا في المجال المالي، وقد روعي في هذا المزيج أن تكون كافة المقررات جامعة شاملة بين الأسس والنظريات العلمية والمعارف الاكاديمية، إلى جانب المهارات التطبيقية والعملية لتلك الموضوعات مع الأخذ فى الاعتبار مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل في مجالات المال والأعمال بشكل خاص بالإضافة إلى احتياجات منظمات الأعمال الاقتصادية بشكل عام.

ويتميز برنامج الأسواق والمنشآت المالية بالآتي:

1.يقدم تخصصاً فريداً فهو أول برنامج بالجامعات المصرية يمنح الطالب درجة البكالوريوس فى الأسواق والمنشآت المالية.

2. لغة الدراسة بالبرنامج هي اللغة الإنجليزية.

3. يعتمد البرنامج على نظام الساعات المعتمدة، وهو ما يعطى قدراً من المرونة للطلاب.

4. يكسب البرنامج الطالب مهارات وفنيات العمل فى القطاع المالى.



5. يقدم البرنامج نخبة منتقاة من الأساتذة الأكاديميين من كليات التجارة والاقتصاد جنباً إلى جنب مع كوكبة متميزة من خبراء المال والأعمال فى قطاعات البورصة والتأمين والبنوك والصرافة.

5. الارتباط الكلي بين ما يتم تدريسه من مقررات داخل البرنامج ومتطلبات سوق العمل، والتطبيق العملي من خلال التدريب داخل المؤسسات المالية.



6. إعداد خريج ذو كفاءة عالية قادر ومؤهل للحصول على فرصة عمل مناسبة.

7. توافر قاعات مجهزة ومعامل حديثة لتدريس وتدريب الطلاب أثناء الدراسة، من خلال مجموعة متخصصة من الدورات التدريبية وورش العمل المتميزة للطلاب أثناء فترة الدراسة.

خريج البرنامج تكون الفرص متاحة للعمل فى المجالات التالية " المصارف والبنوك - البورصة والأسواق المالية - شركات التأمين - شركات الوساطة فى الأوراق المالية - إدارة المحافظ المالية - التحليل المالى والفنى - المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المتخصصة فى التمويل والاستثمار وتقييم الأصول والشركات - الإدارات المالية لمختلف الشركات والمؤسسات الاقتصادية التجارية والخدمية والزراعية والصناعية والصحية… "

ويتطلب الالتحاق بكلا البرنامجين توافر الشروط الاتية بالدارس :

1.أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة فى نفس العام الدراسى للقبول ( علمى - أدبي ).

٢- أن يكون الطالب مقبولاً بكلية التجارة وإدارة الأعمال إنتظام ، عن طريق مكتب التنسيق، وفى نفس عام التقدم، مع مراعاة أن الكلية لا تقبل طلاب الانتساب ببرنامج نظم معلومات الأعمال، أو الباقين للاعادة.

٣- حصول الطالب على ٨٠٪ على الأقل من الدرجة النهائية في مادة اللغة الإنجليزية.

٤- قبول الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية IGCSE بشرط الحصول على تقدير C على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية.

٥- يقبل البرنامج الحاصلون على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الأمريكية High School Diploma بشرط الحصول على تقدير C على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية.

٦- يتم المفاضلة عند قبول الطلاب على أساس المجموع الاعتباري( مجموع الثانوية العامة + درجة مادة اللغة الإنجليزية ) .

٧- يمكن قبول الطلاب المحولين من جامعات أخرى في حالة وجود أماكن شاغرة على نفس الأساس السابق فى حدود العدد المتبقى من المرحلة الأصلية " السابقة ".

٨- يصدر قرار من مجلس الكلية ويعتمد من رئيس الجامعة باعتماد نتيجة القبول ببرنامج نظم معلومات الأعمال وبذلك يصبح المشمولين بالقرار فى حكم المقبولين بالبرنامج. ويتم إعلان قوائم المقبولين في مقر الكلية وأيضاً على الموقع الرسمي للبرنامج www.helwan.edu.eg/bis

٩- يقوم الطالب المقبول بالحضور إلى مقر البرنامج بالزمالك في المواعيد المعلنة لاستكمال إجراءات قيده بالبرنامج.

١٠- يتعين حضور الطالب المقبول لمقر البرنامج بالزمالك لاختيار المقررات التي سوف يقوم بدراستها، بتوجيه من المرشد الأكاديمي، وتسجيلها وسداد الرسوم الدراسية.

و للحصول على درجة البكالوريوس فى التجارة فى كل من البرنامجين يشترط:

دراسة 129 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالى:-



١- متطلبات عامة (12) ساعة معتمدة وتنقسم إلى " (6) ساعة إجبارية+ (6) ساعة يختارها الطالب من بين المقررات الاختيارية" .

٢ - متطلبات كلية ( 60) ساعة معتمدة وتنقسم إلي " (51) ساعة إجبارية (9) ساعة يختارها الطالب من بين المقررات الاختيارية" .

٣- متطلبات التخصص (57) ساعة معتمدة وتنقسم إلي " (48) ساعة إجبارية (9) ساعة يختارها الطالب من بين المقررات الاختياري" .