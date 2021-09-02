"الحيراتي".. تناولى الفول الأخضر لتحمي نفسك من هذه الأعراض

فوائد صحية لتناول الفول الحراتى لصحتك فهو يساعد على الوقاية من الاكتئاب ويساهم في انقاص الوزن وتحسين التمثيل الغذائي.

تشمل العناصر الغذائية المهمة الأخرى في الفول الثيامين والفيتامينات K و B6 والنحاس والسيلينيوم والزنك والبوتاسيوم والمغنيسيوم.إليك الفوائد الصحية لتناول الفول الاخضر الحراتى وفقا لموقع هيلث لاين .

1.إدارة مرض باركنسون



يرتبط مرض باركنسون بضعف الأداء الحركي ويمكن أن يساعد تضمين الفول في نظامك الغذائي في منع مرض باركنسون تمامًا.

تظهر بعض الدراسات أن الفول يمكن أن يساعد في علاج الاكتئاب أيضًا.

2. منع العيوب الخلقية



تظهر الدراسات أن معظم النساء لا يحصلن على ما يكفي من حمض الفوليك يساعد الفولات الموجود في الفول أيضًا على منع الإجهاض والولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة.

3. تعزيز صحة القلب



يلعب المغنيسيوم الموجود في الفول دورًا بجانب الألياف فى خفض مستويات الكوليسترول السيئ في الدم.

4. توفير الطاقة



الفول مصدرًا جيدًا للحديد ، وهو أمر ضروري لجسمنا لإنتاج خلايا الدم الحمراء

5. منع هشاشة العظام



عنصر غذائي آخر في الفول هو المنجنيز. يزيد المنجنيز من كتلة العظام ، ويمنع هشاشة العظام ، ويساعد على تقليل نقص الكالسيوم.

يمكن أن يؤدي تضمين المنجنيز في النظام الغذائي أيضًا إلى منع التهاب المفاصل.

6. الفول يعزز المناعة



يساعد النحاس الموجود في الفول في الحفاظ على خلايا الدم البيضاء السليمة. تعمل خلايا الدم هذه على تدمير مسببات الأمراض والقضاء على الجذور الحرة من نظامك.

من المهم أن تعرف أن الجسم لا يستطيع إنتاج خلايا الدم البيضاء بمفرده. وهذا هو سبب احتياجك للنحاس. بدون خلايا الدم البيضاء ، يصبح جسمك عرضة للعدوى والمرض ، وهذا هو سبب أهمية النحاس للحفاظ على مناعة قوية. تظهر الدراسات أيضًا كيف يمكن الفول أن يساهم في الحفاظ على المناعة لدى البشر .